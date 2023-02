Maroc: Les efforts de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne mis en avant à Tokyo

Tokyo — L'ambassadeur du Maroc à Tokyo, Rachad Bouhlal, a mis en avant, mercredi à Tokyo, les efforts inlassables déployés par SM le Roi Mohammed VI pour la défense de la cause palestinienne et des droits légitimes du peuple palestinien.

M. Bouhlal, qui prononçait une allocution au nom des ambassadeurs de la région du Moyen Orient accrédités dans la capitale japonaise lors d'une cérémonie marquant le 60ème anniversaire de la création du Middle East Institute of Japan, a notamment rappelé que conformément à la mission qui a été confiée au Souverain en tant que Président du Comité Al-Qods de l'Organisation de la Coopération Islamique, SM le Roi n'a cessé d'appeler à la préservation du statut juridique, culturel et religieux de la ville sainte, en tant que patrimoine commun de l'humanité, mais aussi en tant que terre de rencontre et symbole de coexistence pacifique entre les adeptes des trois religions monothéistes.

Dans un contexte de reprise des tensions entre Palestiniens et Israéliens, M. Bouhlal a tenu à rappeler l'importance d'œuvrer de concert pour restaurer un dialogue constructif entre les deux parties dans le but de parvenir à une paix durable dans la région.

Le diplomate, qui a d'autre part mis en avant l'importance de la région du Moyen Orient pour la paix, la sécurité et la stabilité internationale, a souligné la pertinence du Middle East Institute of Japan pour la promotion de la compréhension mutuelle entre le Japon et les pays du Moyen Orient.

Prenant la parole au début de la cérémonie, le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a exprimé la disposition de son pays, en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité de l'Onu, à jouer pleinement son rôle sur la scène internationale.

Pour sa part, le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, a appelé la communauté internationale à poursuivre les efforts en vue de parvenir à une paix durable dans la région du Moyen-Orient.

" Le Japon poursuivra les efforts pour aider à parvenir à une solution sur la base du principe de deux États ", a-t-il dit.

Le Middle East Institute of Japan est un Think Tank prestigieux, créé en 1956. Reconnu comme Fondation d'utilité publique, l'institut élabore des études et des analyses qui éclairent les décideurs politiques japonais concernant la région du Moyen-Orient.