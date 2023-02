Maroc: Un ministre palestinien salue le rôle central du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi, dans la préservation de la Ville sainte

Al — - Le ministre palestinien des Affaires d'Al-Qods, Fadi Al-Hadmi, a salué le rôle central joué par le Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la préservation de la Ville sainte de la judaïsation, et la défense de son identité arabe, islamique et chrétienne.

Au cours d'une rencontre, mardi, avec l'ambassadeur du Maroc en Palestine, M. Abderrahim Meziane, le ministre palestinien a salué le travail inlassable de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la défense de la résistance des Maqdessis, soulignant que l'Agence est considérée comme l'une des institutions solidaires les plus présentes et influentes à Al-Qods et possède une expérience de terrain qui dépasse 25 années d'action sociale dédiée à la santé, à l'éducation, à l'enfance et à la jeunesse.

Il a exprimé son aspiration à une participation distinguée de la délégation du Royaume du Maroc à la conférence "Al-Qods 2023: Renforcement de la résilience, du développement et de l'investissement", qui se tiendra au siège de la Ligue des États arabes au Caire le 12 février, mettant l'accent sur l'Agence Bayt Mal Al-Qods, car elle constitue une force de proposition pour étendre les projets d'investissement dans la Ville Sainte afin de servir son peuple.

Le ministre palestinien a fait part de sa volonté de se rendre prochainement dans le Royaume, dans le but de tenir un certain nombre de réunions avec les différentes institutions ministérielles concernées et les organisations de la société civile.

Il a, par ailleurs, affirmé que les Maqdessis ont un besoin urgent du soutien de leurs frères arabes et musulmans à travers le monde.

Pour sa part, le diplomate marocain a exprimé la préoccupation du Royaume face aux récents développements à Al-Qods et la grande importance que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, et l'ensemble du peuple marocain, attachent à la Ville Sainte et à la Mosquée Al Aqsa.