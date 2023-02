Ile Maurice: Véhicules électriques - Plus de vingt points de recharge à travers l'île

Maurice est doté depuis lundi de son premier réseau de bornes de recharge, grâce à un partenariat entre Vivo Energy (Mauritius) et IBL Energy. EMotion, dont le lancement a officiellement eu lieu lundi, veut contribuer à stimuler le développement de la mobilité éco-responsable à Maurice.

Pour ce faire, la société a déployé vingt bornes à travers l'île afin de répondre aux besoins des utilisateurs de voitures électriques. L'objectif d'E-Motion est d'alimenter l'ensemble des stations Vivo Energy à l'énergie solaire.

À ce jour, sur 50 % des sites, des panneaux solaires ont déjà été installés. Pour les particuliers, les bornes sont équipées d'un compteur de ligne. "L'avenir de l'industrie automobile est bel et bien électrique", lâche d'emblée Arnaud Lagesse, Chief Executive Officer (CEO) du groupe IBL Ltd, lors de son discours de circonstance. En citant quelques chiffres, il explique qu'en 2016, les routes du monde comptaient un million de voitures électriques. "En 2022, seulement six ans plus tard, elles étaient plus de 20 millions. Vingt fois plus. En Europe, pour ne citer qu'un exemple, il y aurait aujourd'hui trois fois plus de bornes de recharge que de stations-service."

Face au nombre croissant de voitures électriques, Arnaud Lagesse estime que "la transition est engagée. Et les constructeurs ne feront pas marche arrière. (... ) Face à la hausse continue des prix des carburants, la voiture 'propre' est une solution qui a du sens." Il a fait ressortir que pour atteindre l'objectif du gouvernement qui ambitionne de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici 2030, il faut passer par la voiture électrique.

Arnaud Lagesse estime qu'avec E-Motion, IBL Energy concrétise cette volonté de promouvoir "une mobilité propre et durable". Quant à Alan Ganoo, ministre du Transport et du métro léger, il a fait ressortir que le secteur privé n'est pas insensible à la cause environnementale. "Nous souhaitons promouvoir un partenariat public-privé dans un souci de moderniser davantage notre système de transport tout en réduisant l'impact environnemental et nous comptons, évidemment, sur nos partenaires locaux pour atteindre cet objectif."

Il explique qu'une roadmap a été élaborée pour mieux planifier l'intégration des véhicules électriques et mettre en place un cadre approprié pour pouvoir faciliter la transition vers une décarbonisation du parc automobile avant 2030. "La feuille de route prévoit une augmentation progressive de ces types de véhicules et on s'attend à ce qu'environ 26 000 véhicules électriques sillonnent nos routes vers la fin de cette décennie." Il a rappelé qu'au niveau de la Corporation nationale de transport, l'objectif est de faire l'acquisition de 200 autobus électriques afin de réduire les émissions et de promouvoir un mode de transport plus écologique.

Guide pratique

-Deux applications pour se connecter au réseau de bornes EMotion - Electromaps et MyWallbox. La première permet à l'utilisateur de repérer la station la plus proche ou celle qui lui convient le mieux, et la seconde est destinée aux particuliers lors de l'achat de la borne de recharge d'E-Motion, le Wallbox Home Smart Charger. Elle est connectée à la carte d'abonnement RFID permettant aux particuliers de gérer et surveiller les heures de recharge.

-Un abonnement annuel, avec trois forfaits : lors de la souscription, le client reçoit une carte à puce avec un nombre d'heures défini.

Forfait Gold : pour les conducteurs régulièrement en déplacement. 30 heures de recharge publique par an.

Forfait Platinum : pour le conducteur qui roule beaucoup : 60 heures de recharge publique par an.

Forfait Business : pour les entreprises qui gèrent une flotte de véhicules, des forfaits adaptés sont proposés.

La recharge publique : accès à un réseau de plus de 20 points de recharge à travers l'île. Des chargeurs rapides qui peuvent recharger 100 km de batterie en une demi-heure.

La recharge à domicile : une compatibilité avec tout véhicule électrique ; disponible avec les câbles de charge de type 1 et de type 2.

La recharge au bureau : une plateforme basée sur le cloud pour un meilleur contrôle et une meilleure gestion de la charge et de la consommation électrique de la flotte.

Son coût ? À partir de Rs 17 000.

Voici les points de recharge:

Nord

Shell, La Salette, Grand-Baie

La Croisette, Grand-Baie

Shell, Goodlands

Azuri Golf, Roches-Noires

Riverside, Bloomage

Precint (Grea), The Vale

Quartier des Serres, Labourdonnais

Espace Maison, Forbach

Mahogany, Beau-Plan

Région Port-Louis

IBL Business Park (Bloomage)

Shell Roche-Bois

Shell, autoroute M3, Notre-Dame

Caudan, Port-Louis

Victoria Urban Terminal

Centre

Decathlon, Bagatelle

Ascensia, Bagatelle Mall

Shell, Telfair

Shell, Ebène

Tribeca, Trianon

Ascensia, Phoenix Mall

Shell, Floréal

Shell, la Vigie

Sud

Shell, Mare d'Albert

Winners, Chemin-Grenier

Ascensia, Bo'Vallon Mall

Ouest/sud ouest

Espace Maison, Gros-Cailloux

Shell Palmyre, Medine

Lux Le Morne

Tamassa, Bel Ombre

Est

Shell Centre de Flacq