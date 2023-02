Afrique: Le deuxième sommet sur le financement des infrastructures en Afrique s'ouvre jeudi

Le deuxième sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique s'ouvre, jeudi, au centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, avec l'objectif de mobiliser les financements nécessaires à l'accélération du développement de ces dernières sur le continent, a appris l'APS des organisateurs, mercredi.

Pendant les deux jours, il s'agira de mobiliser le secteur privé autour de vingt projets d'infrastructures de classe mondiale, définis comme prioritaires pour dynamiser le développement socio-économique et les échanges continentaux.

"Cette conférence a pour objectif de mettre tous les acteurs autour d'une table, pour discuter sur le développement de l'Afrique dans le domaine des infrastructures", a indiqué la secrétaire exécutive de l'Agence de développement de l'Union Africaine (AUDA-NEPAD), Nardos Bekel-Thomas.

Selon elle, le but de ces assises est de faire de ce sommet "une conférence des actions concrètes pour l'Afrique, et non pas des simples paroles".

"Bien que les nombreux partenaires de l'événement soient déjà pleinement mobilisés, il est essentiel d'engager de manière substantielle le secteur privé qui est structurellement moins mobilisé sur le projet de développement d'infrastructures en Afrique que dans d'autres régions du monde", a-t-elle indiqué.

Le directeur de la mise en œuvre et de la coordination des programmes AUDA-NEPAD, Amine Idriss Adoum, relève que dans le cadre de la mise en place des actions prioritaires du programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA), environ 400 projets ont été enregistrés depuis 2012, dont environ 30% portaient sur les infrastructures.

Elle a souligné que la phase 2 du PIDA devrait permettre d'augmenter et de garantir le financement nécessaire à la préparation des 69 projets prioritaires, pour un investissement total de 346 milliards 496 millions de francs CFA.

Il s'agira aussi de faire correspondre les besoins de financement des projets PIDA aux sources de financement disponibles.

"Il est important que les pays qui partagent les mêmes valeurs et les frontières se réunissent et construisent les infrastructures de développement ensemble", a quant à lui estimé le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), Abdoulaye Baldé.