Afrique de l'Ouest: Bourse - La BRVM démarre le mois de février 2023 avec près de 8 milliards FCFA de transactions.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 1er février 2023, les transactions opérées au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont atteint près de 8 milliards de FCFA.

Alors que depuis le 17 janvier 2023, elle peinait à dépasser le chiffre d'un milliard, la valeur totale des transactions a atteint 7,939 milliards de FCFA contre 979,419 millions de FCFA le 31 janvier 2023.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, il a enregistré une hausse de 55,714 milliards, à 7468,594 milliards de FCFA contre 7412,880 milliards de FCFA le 31 janvier 2023.

Celle du marché obligataire la capitalisation est en revanche en baisse de 7,626 milliards à 9091,806 milliards de FCFA contre 9099,432 milliards de FCFA la veille.

L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a progressé de 0,11% à 98,26 points contre 98,15 points la veille. De son côté, l'indice composite (l'indice général de la Bourse), a enregistré une hausse de 0,75% à 200,75 points contre 199,26 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est resté stationnaire à 101,28 points.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 675 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 3,88% à 5 350 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 3,59% à 6 645 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (plus 3,19% à 4 850 FCFA) et Bolloré Côte d'Ivoire (plus 3,19% à 1 295 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,05% à 725 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 6,37% à 5 000 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 3,90% à 740 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 1,41% à 700 FCFA) et BOA Mali (moins 1,14% à 1 300 FCFA).