Madagascar: Rongony - Notaterina tamin'ny taxi-brousse

Rongony milanja 21 kilao sy toaka gasy miisa 6 "bidons" ary ravim-paraky milanja 60 kilao. Ireo no indray sarona tao anatin'ny taxi-brousse iray mitondr any marika Sprinter. Mampitohy ny RN6 izay mipaka hatrany Port-Bérgé ity fiara fitateram-bahoaka ity. Raha ny marina dia entina hanafenana ny asaratsy fotsiny ilay izy taxi-brousse fa kosa ny ao ambadik'izany dia fitaterana zava-mahadomelina. "Lehilahy miisa telo, 23 sy 31 ary 58 taona no voasambotry ny Polisy ny faran'ny volana janoary teo, tao Port-Bergé, rehefa sarona nitondra rongony sy toaka gasy" raha araka ny fanamarihan'ny polisy avy any an-toerana. Notsipihan'izy ireo fa teo amin'ny sakana nataon'ny polisy teo amin'ny tanàna antsoina hoe Andrimbavontsona no nahatratrarana ireo olon-dratsy izay nosamborina ka notazomina any amin'ny biraon'ny polisy. "Rangahy 31 taona no tena tao ambadik'ilay izay nitondra ireo zava-mahadomelina ireo miaraka amin'ny soafera sy ny soafera mpanampy nitondra ilay taxi-brousse", raha arak any fanampim-baovao mahakasika ity raharaha ity ihany.