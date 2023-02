Madagascar: Sénat - Descente hier à Tsaramasoandro, commune de Manerinerina

Le président du sénat, Herimanana Razafimahefa a fait une descente, hier, à Tsaramasoandro, commune de Manerinerina, district d'Ankazobe pour constater de visu le reboisement réalisé l'année dernière. Mais ce fut également une occasion pour le président du Sénat de préparer le terrain, au propre comme au figuré, pour le reboisement que cette institution fera sur le même lieu les 3 et 4 février prochains. Lors d'une interview accordée aux journalistes, Herimanana Razafimahefa a déclaré que le taux de réussite pour le reboisement de 2022 est de l'ordre de 90%. Pour cette année-ci, l'on a l'intention de planter 70.000 plants sur une étendue de 50 ha. Sans parler des 317 baobabs offerts par le sénateur Hugues Laurent Guy Mahonjo. Il a tenu toutefois à souligner que 10.000 plants ont été semés, car l'on a déjà commencé depuis lundi. Dans la même foulée, il a aussi fait savoir que les activités débutent vendredi et que Rossy et Stéphanie vont animer la soirée du 3 février. En outre, le président du Sénat a également annoncé que le président de la République a offert 19 sacs de riz et 4 bœufs pour les participants au reboisement. Toutefois, le président du Sénat a tenu à préciser que le repas sera payé à 2 000 ariary et sera versé aux églises implantées dans la commune. Notons la présence du chef de district d'Ankazobe et des maires locaux, lors de cette descente.