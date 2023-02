Madagascar: Syndicat des Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports - Toavinirina Ramaroson prend le relais

Toavinirina Ramaroson a pris officiellement le relais en tant que président du Syndicat des Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports. La passation de pouvoir entre le président sortant, Léandre Charles et le nouveau président s'est tenue, hier, au Pavé Antaninarenina. Cette cérémonie de succession s'est déroulée dans la convivialité en présence du président de la Confédération des syndicats des grands corps de l'Etat, Paolo Emilio Raholinarivo Solonavalona. Tous les documents à savoir le statut et le récépissé concernant le syndicat sont désormais entre les mains du président entrant. " Ce n'était pas facile de diriger les travailleurs surtout avec les personnes instruites et intellectuels. Pourtant, j'étais toujours auprès du syndicat pour l'accomplissement de mes tâches. L'union fait la force. Le dialogue social est très important pour diriger un syndicat. C'est la seule solution efficace avant d'entrer dans l'arrangement ", a fait savoir l'ancien président.

En effet, le Syndicat des Inspecteurs de la Jeunesse et des Sports est affilié au syndicat des grands corps de l'Etat. Ils ont un rôle pour soutenir et unir les autres syndicats membres dans le pays. " Le syndicat a pour rôle de défendre les droits de l'homme. Son devoir est de réclamer le droit à leurs responsabilités respectives, ce qui oblige les gens à suivre les lois et la conformité ", note le nouveau président Toavinirina Ramaroson, avant d'ajouter que " Le domaine des sports et de la jeunesse sont très sensibles. L'avenir d'un pays dépend de leurs jeunes qui seront les futurs dirigeants. C'est dans ce sens que le syndicat s'entraide avec le Ministère de la Jeunesse et des sports pour assurer leur développement ". Lors de sa prise de parole, Paolo Emilio Raholinarivo Solonavalona a expliqué que les syndicats sont des balises mais pas contre le pouvoir. Il a souligné également que les infrastructures sont essentielles si l'on compte aller loin dans le sport. " Nos jeunes peuvent faire carrière avec dans ce domaine. Nous combattrons ensemble pour que le sport puisse avoir encore une place importante à Madagascar ".