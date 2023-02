Madagascar: CHAN 2022 - Les Barea débarquent à Oran

La sélection malgache est arrivée dans la ville d'Oran hier en fin d'après-midi où va se dérouler le match de la troisième place contre le Niger.

Concentré. La pilule est dure à avaler mais l'équipe reste soudée et motivée pour le dernier match au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022 en Algérie. L'élimination est toujours douloureuse pour l'équipe qui espère aller le plus loin dans l'aventure. " Nous restons focus sur le match de la troisième place. Après la qualification en finale ratée, nous voulons encore marquer l'histoire du football malgache en remportant la première médaille continentale ", a souligné Arohasina Andriamirado dit Dax. Le milieu de terrain des Barea, parmi le plus expérimenté du groupe fait partie du leader de l'équipe où il joue comme relayeur entre les jeunes et les aînés à l'image de Ando Rakotondrazaka, Tantely Randrianiaina, Ando Andriamalala.

Déplacement

Pour cette première participation au CHAN, les Malgaches ont fait le tout de l'Algérie. Les matchs de groupe et des quarts de finale se sont joués à Constantine situé à l'Est du pays. Les Barea ont évolué comme à domicile et face à un public acquis à leur cause surtout grâce à leur beau jeu sur le terrain et l'histoire de Voavy Paulin avec le club CSC de Constantine. L'international malgache a évolué deux saisons dans le championnat algérien. Le changement de climat fait aussi effet avec le déplacement à Alger où il fait moins froid qu'à Constantine où la température passe quelquefois en dessous de zéro avec des chutes de neige. Après l'élimination en demi-finale, les Barea ont mis le cap à l'Ouest du pays à Oran avec le même temps qu'Alger. Sur place, les Barea défieront les Mena du Niger qui ont évolué à Oran depuis le début de la compétition. Les Nigériens ont l'avantage de jouer sur le même terrain depuis environ trois semaines et devant un public habitué à le voir. Sitôt débarqué à Oran, les protégés de Roro Rakotondrabe ont effectué leur séance d'entraînement et de décrassage. " Ce sera un match difficile mais on se prépare comme il se doit ", a indiqué le technicien malgache.