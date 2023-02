Madagascar: 'Des leçons à tirer de cette belle aventure

Le calme est revenu dans les foyers des supporters des Barea après cette demi-finale perdue justement. Il y a certes beaucoup de regrets ressentis par tous ceux qui voyaient déjà l'équipe en finale. Mais la loi du sport a fait que nos gars ont trébuché devant ces lions bien préparés mentalement et physiquement. C'est une véritable revanche que l'on attend ce vendredi face au Niger pour la petite finale. Tous les supporters vont oublier leur déception et se ranger comme un seul homme derrière la bande à Roro. L'exploit est à leur portée et va permettre de voir encore ces scènes de liesse dans les rues de la capitale.

'Des leçons à tirerde cette belle aventure

C'est un parcours extraordinaire que les Barea U23 ont déjà fait jusqu'à présent. Les spécialistes africains ne tarissent pas d'éloge sur ces joueurs malgaches qu'ils n'attendaient pas à ce stade de la compétition. Ils ont découvert des garçons talentueux n'ayant rien à envier à leurs pairs du continent. Les différents trophées décernés aux Barea par la CAF après les marches de poule le montrent à l'envi. Tous leurs supporters rêvaient déjà de les voir en finale et pourquoi pas d'être sacrés champions. Mais il y a eu cet obstacle sénégalais qui s'est dressé sur son chemin. Ces lions ont tout fait pour désorganiser le jeu des poulains du coach Roro. Le coup de massue asséné d'emblée dans les premières minutes a complètement désorienté nos gars et a galvanisé leurs adversaires. Dax et ses camarades ont eu du mal à retrouver leurs marques. Ils se sont fait bousculer tout au long du match. C'est un coup d'arrêt qui a été enregistré, mais ils vont certainement se reprendre. Le staff technique va les remobiliser pour ce match de la troisième place demain soir. Les leçons vont être tirées de cette aventure vécue par cette jeune équipe. Il est nécessaire de continuer sur cette lancée et de penser déjà à préparer les échéances futures.