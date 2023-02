Madagascar: Société Générale Madagasikara - Une agence rénovée à Ampefiloha

La banque Société Générale Madagasikara continue son projet d'amélioration de l'expérience et du parcours client.

Après les agences de Tsaralalàna, Diégo II, Ambatobe, Tuléar Sanfil et Ambilobe, c'est au tour d'Ampefiloha d'ouvrir ses portes sous un nouveau format complètement rénové.

Modernité

Une agence qui répond aux exigences de la modernité puisqu'elle est équipée d'un Digital Corner permettant aux clients d'avoir accès aux informations et services essentiels dont ils ont besoin. En se connectant à l'application SG-CONNECT, le client peut ainsi consulter son compte, effectuer des virements, consulter le site web de l'entreprise, accéder aux tutoriels des produits, ... Ce vaste projet de rénovation traduit, en tout cas, la volonté de rechercher continuellement la satisfaction client. C'est dans cet état d'esprit, d'ailleurs, que la Société Générale Madagasikara déploie la toute dernière version du menu "i-laharana" ,en faisant d'Ampefiloha l'agence pilote. " Si auparavant, le système de gestion ne prenait en charge que le fil d'attente vers la caisse, désormais, il s'enrichit des opérations auprès de l'accueil et de l'accès aux Conseillers Clients. Cette amélioration impactera grandement l'organisation interne de l'agence et leur permettra d'être plus agiles. " précise la banque dans un communiqué.

Performances récompensées

La banque a par ailleurs procédé à la modernisation de ses bureaux et réaménagé les mobiliers pour un peu plus de confort. " Nous misons sur une disposition plus innovante et légère du local. Les bureaux vitrés assurent une transparence et affirment une proximité avec la clientèle. Pour mieux accueillir et prendre en charge les habitués comme les nouveaux clients, des mobiliers spécialement conçus assureront un confort pendant les attentes ". L'inauguration de l'agence rénovée d'Ampefiloha s'est tenue le 9 janvier dernier. Une occasion pour les responsables de la banque de rappeler les performances récompensées ces derniers temps. Société Générale a été notamment lauréate de la meilleure banque en Afrique, lors de l'African Banking Awards 2022 par EMEAFinance ; Banque de l'année par The Banker ; Meilleure banque à Madagascar - lors du Best Bank Awards 2021 par Global Finance ; Leader financier dans le soutien des communautés lors du Sustainable Finance Awards 2021 par Global Finance ; du Leader du marché Cash Management - Market Leader 2022 par Euromoney et enfin Meilleur service en Cash Management 2022 par Euromoney.