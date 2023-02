Afrique: L'Angola au lancement de l'Alliance mondiale contre le VIH/SIDA

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, participe depuis lundi, en Tanzanie, à la réunion de haut niveau pour lancer l'Alliance mondiale pour mettre fin au sida chez les enfants dans le monde d'ici 2030.

Selon une note de presse parvenue mercredi à l'ANGOP, la gouvernante a déclaré, lors de son discours, que la priorité de l'Angola est d'intensifier la recherche active des cas d'enfants exposés pour le diagnostic, le traitement et les soins, dans la communauté avec l'engagement des femmes qui vivent avec le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Selon la ministre angolaise, les priorités de l'Exécutif comprennent également le renforcement des interventions communautaires menées par les femmes vivant avec le VIH, la promotion du lien entre les femmes enceintes séropositives et les enfants exposés avec les unités de santé, à travers des projets sociaux existants dans le pays, tels que Kwenda et Lutte contre la pauvreté , pour combler les lacunes en matière de diagnostic et de traitement.

Sílvia Lutucuta a assuré, à l'occasion, le renforcement du Système d'Information Communautaire, l'opérationnalisation de la Commission Nationale de Lutte contre le SIDA et les Grandes Endémies.

Elle a indiqué que la mesure vise à renforcer les actions multisectorielles en réponse à la pathologie, la mobilisation, la formation des femmes vivant avec le virus sur les droits humains et l'équité entre les sexes, sur la base des résultats de l'étude de cas contre la stigmatisation et la discrimination.

Le document mentionne que la situation épidémiologique en Angola a également été soulignée lors de la présentation de la ministre, en mettant l'accent sur les bons résultats du Programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant (PTMF), dans le cadre de la campagne " Naître libre pour briller ", menée par la Première Dame d'Angola, Ana Dias Lourenço.

En ce sens, elle a souligné qu'il a été possible de réduire le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant de 26% en 2018 à 15% en 2021, tout en énumérant les défis et la nécessité de mobiliser davantage de ressources auprès des partenaires pour la communauté, en raison du fait que depuis 2016, l'Angola est considéré comme un pays à revenu intermédiaire et ne bénéficie pas du financement des donateurs.