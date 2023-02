Maroc: Entretiens à Rabat entre M. Talbi El Alami et le président de la Commission des relations extérieures au Sénat chilien

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président de la Commission des relations extérieures au Sénat chilien, Jaime Quintana, actuellement en visite de travail au Maroc.

Ces entretiens ont porté sur les moyens de renforcer la coopération parlementaire et économique entre les deux pays, le rôle de la diplomatie parlementaire multidimensionnelle et les questions internationales d'intérêt commun, indique la Chambre des représentants dans un communiqué.

Cité dans le communiqué, M. Quintana a affirmé que cette visite vise à donner un nouvel élan à la coopération parlementaire et économique entre les deux pays, à consolider le partenariat et l'ouverture sur les autres secteurs, à favoriser l'échange d'expériences et d'expertises et à raffermir le dialogue parlementaire agissant et pérenne entre les deux institutions législatives.

De son côté, M. Talbi El Alami a indiqué que cette rencontre traduit la profondeur des relations d'amitié liant le Maroc et le Chili, avant de donner un aperçu sur l'évolution politique et institutionnelle dans le Royaume. Il a ainsi mis en exergue les nouveautés de la Constitution de 2011, en particulier en ce qui concerne le principe de séparation des pouvoirs et les larges prérogatives confiées à la Chambre des représentants en matière de législation, de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques.

S'agissant du dossier du Sahara marocain, M. Talbi El Alami a salué la position constante du Chili en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume et son respect de la souveraineté du Maroc, se félicitant du niveau de la coopération parlementaire, tout en insistant sur la nécessité de renforcer l'échange des expériences et des expertises entre les deux institutions législatives.