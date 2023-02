Maroc: 12ème session de la Réunion de Haut niveau Maroc-Espagne - Arrivée au Maroc du Président du gouvernement espagnol à la tête d'une importante délégation

Salé — Le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, est arrivé mercredi au Maroc pour co-présider avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, les travaux de la 12ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne.

A son arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé, M. Sanchez, qui conduit une importante délégation, a été accueilli par M. Akhannouch et l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez.

Après avoir passé en revue un détachement de la première base aérienne des Forces Royales Air qui rendait les honneurs, le Président du gouvernement espagnol a été salué par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le ministre du Transport et de la Logistique, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Wali de la Région de Rabat Salé-Kénitra et l'ambassadeur du Maroc à Madrid.

Par la suite, M. Akhannouch a été notamment salué par les ministres espagnols de l'Intérieur et des Affaires étrangères et l'ambassadeur d'Espagne à Rabat.

La 12ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne, qui se tient huit ans après la dernière session de ce mécanisme institutionnel, s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique et de la nouvelle dynamique que connaissent les relations entre les deux Royaumes suite à la visite effectuée, en avril dernier, par M. Sanchez au Maroc, à l'invitation de SM le Roi Mohammed VI.