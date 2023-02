Algérie: La qualité des systèmes de chauffage et la sensibilisation, deux conditions essentielles pour mettre fin aux asphyxies au CO

ALGER — Plusieurs intervenants, spécialisés dans le domaine des systèmes de chauffage et des chauffe-eau, ont insisté sur l'impératif d'imposer la qualité et les normes de sécurité des appareils utilisés et leurs équipements et de sensibiliser le consommateur à l'utilisation correcte des appareils en vue de mettre fin aux cas d'asphyxie au monoxyde de carbone, saluant les dernières décisions du président de la République à ce sujet.

La question de limiter les cas de décès par asphyxie au monoxyde de carbone, qui ont atteint au mois de janvier dernier plus de 50 morts et plus de 700 interventions, constitue le défi majeur pour les participants à la 3e édition du Salon international de la ventilation, de l"électricité, du chauffage et de la climatisation (Sivecc), qui se tient du 30 janvier au 2 février au Palais des expositions (Pins maritimes) d'Alger, où ils ont focalisé sur les normes de sécurité et la qualité des appareils de chauffage et des chauffe-eau, ainsi que le bon usage de ses appareils.

Lors de l'ouverture de ce salon international, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, a mis l'accent sur l'impératif d'améliorer la qualité et de fournir les normes de sécurité des appareils de chauffage et des chauffe-eau, soulignant que cela est dû essentiellement, selon les études des organes compétents, à la qualité des appareils importés, qui sont des produits de contrefaçon pour la majorité, d'où l'impératif de développer une industrie locale qui répond qui normes de la qualité et de la concurrence.

Evoquant ce sujet, le directeur de la performance énergétique au Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE), Mourad Issiakhem, a plaidé pour la mise en place de laboratoires nationaux pour tester la qualité du produit et contrôler les produits, notamment importés, précisant que plusieurs cas de contrefaçon ont été enregistrés lesquels portent de fausses informations sur les caractéristiques en termes de qualité et de normes de sécurité ce qui entraîne des pertes de vies humaines.

Par ailleurs, le même responsable a fait savoir qu'un grand nombre de fabricants des appareils de chauffage et des chauffe-eau participant à ce salon ont fait part de leur disposition à fournir des détecteurs de fuites de gaz à titre gracieux ou à des prix bas au profit de leurs clients.

Le propriétaire de l'entreprise dont le taux d'intégration a dépassé les 80% a souligné que ces produits ont obtenu le certificat de conformité auprès de l'Entreprise nationale d'agréage et de contrôle technique (Enact), ajoutant que les services du ministère du Commerce effectuent chaque année une visite à son usine pour s'assurer des conditions de sécurité et s'enquérir des moyens de production des différents appareils.

Plusieurs participants s'accordent à dire que les conditions de sécurité ne se limitent pas uniquement aux appareils de chauffage et aux chauffe-bains mais englobe aussi les conduites d'évacuation des gaz brulés.

Kamel Maghlaoui, propriétaire d'une société de fabrication des conduits d'évacuation des gaz brulés a souligné que la qualité de la tuyauterie utilisée joue un rôle important dans la réduction des fuites du monoxyde de carbone, précisant que les tuyaux métalliques inoxydables de haute pression ont une durée de vie 10 ans alors que la tuyauterie horizontale fabriquée en zinc ne dure qu'une seule année et est destinée à la ventilation et non à l'évacuation des gaz brulés.

Il a ajouté que le coût de ces canalisations de qualité ne sont pas onéreux, néanmoins leur utilisation est plus sûre et durable pour le consommateur et sa famille, pour peur que les conditions d'installation soient respectés.

Intensifier la sensibilisation et la prise de conscience des familles

Dans une déclaration à l'APS, le chargé d'information à la Direction générale de la Protection civile, le lieutenant Ben Aïda Hakim a souligné que la mauvaise installation de ces appareils par des individus non qualifiés accroit le risque d'accidents.

Le responsable a indiqué que les conduits d'évacuation des gaz brûlés peuvent causer le décès notamment après leur oxydation à la suite du changement continuel des températures, ajoutant que la tuyauterie en spirale apporte une meilleure isolation contre le monoxyde de carbone.

Il a recommandé de réduire la distance de la tuyauterie à l'intérieur de la maison et éviter les appareils de chauffage qui ne disposent pas de cheminée pour évacuer les gaz brûlés notamment à l'intérieur des salles de bain, tout en maintenant l'aération deux fois par jour pour une durée de 15 minutes.

Le responsable a appelé à intensifier les actions de sensibilisation dans les écoles et les cités à travers des portes ouvertes en vue de limiter ce phénomène.

Les participants à l'exposition ont salué les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune données lors du dernier Conseil des ministres concernant la lutte contre ce "tueur silencieux", notamment en chargeant le groupe Sonelgaz d'équiper gratuitement les foyers de systèmes d'alarme (lumineux et sonores) pour prévenir les fuites du monoxyde de carbone, l'ouverture de laboratoires de contrôle technique et de qualité relevant du Groupe pour contrôler les équipements électroménagers notamment les chauffages et l'élaboration d'une nouvelle loi portant création de laboratoires de normalisation et de contrôle de sécurité dans tous les domaines interdisant toute atteinte aux systèmes de chauffage, de tuyauterie de gaz et aux sources d'énergie qui alimentent les foyers.