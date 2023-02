Afrique de l'Est: Secrétaire Exécutif de l'IGAD affirme son soutien à l'accord-cadre

Mombasa — Le Directeur Exécutif de l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), Dr Workneh Gebeyehu, a affirmé le soutien de l'IGAD à l'Accord-cadre et au processus politique au Soudan, et a appelé les parties prenantes et les signataires de l'accord de Juba pour la paix au Soudan à y participer activement.

Dans son discours à l'occasion de la Journée Africaine de la Paix avant la session extraordinaire du sommet de l'Union Africaine à Mombasa, au Kenya, Gebeyehu a dit que l'IGAD aspire à ce que le processus politique aboutisse à une position commune sur une feuille de route.

Il a appelé l'Union Africaine à ré-accepter la qualité de membre du Soudan et à lever toutes les sanctions qui pourraient entraver la transition du pouvoir aux civils dans le pays.

Le Secrétaire exécutif de l'IGAD a remercié la République du Soudan pour son leadership à surmonter les difficultés rencontrant la région au cours de ces trois années, louant les Etats membres pour leur contribution à la promotion de la paix et à la mobilisation du soutien pour confronter les défis rencontrant la région.

Gebeyehu a dit que l'IGAD a été en mesure de gérer la dispute frontalière entre la République du Soudan et l'Éthiopie et a remporté la plus grande victoire pour la paix dans la région à travers le 39e sommet de l'IGAD, au cours duquel une réunion officielle a eu lieu entre le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, et le Premier Ministre Ethiopien, Dr Abiy Ahmed, et le succès du dialogue pour calmer la situation et mettre fin à la crise le long de la zone frontalière partagée entre les deux pays.

Il a déclaré que le résultat des pourparlers était une évidence indéniable de la volonté politique et de l'engagement des pays de la région à résoudre les disputes et les divergences à travers les négociations pacifiques.

Gebeyehu a expliqué le rôle de l'IGAD au côté de l'Union Africaine et des Nations Unies pour travailler en coordination afin de soutenir le processus politique en cours au Soudan pour la transition vers un gouvernement civil, soulignant que les efforts qui ont été déployés ont abouti à la signature de l'accord-cadre entre les Forces Armées et le leadership civil.

Dans son allocution, il a également abordé la dispute dans le nord de l'Éthiopie, dans la région de Tigré, et l'intervention efficace de l'IGAD au côté de l'Union Africaine pour parvenir à un accord permanent entre les deux parties au différend.

Il a également passé en revue la situation en Somalie et la mise en œuvre de l'accord de paix dans l'État du Sud-Soudan.