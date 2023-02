Afrique de l'Est: S.de l'IGAD - Nous apprécions l'engagement des Etats membres à promouvoir la paix et affronter les défis

Mombasa — Le Directeur Exécutif de l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), Dr Workneh Gebeyehu, a inauguré Mercredi le troisième discours annuel sur la situation dans la région de l'IGAD.

Au début de son discours, il a exprimé ses remerciements et son appréciation au gouvernement et au peuple de la République du Kenya pour avoir accueilli la réunion à Mombasa.

Il a également exprimé ses remerciements au Président de l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) de la République du Soudan, en disant : "Sous sa direction compétente, nous avons réussi à dépasser ce qui était sans aucun doute trois années turbulentes".

Dr. Gebeyehu a hautement apprécié l'engagement des Etats membres de l'IGAD à la cause de l'IGAD et leur contribution à la promotion de la paix et à la mobilisation du soutien pour faire face aux défis ensemble et pour maintenir vivante la flamme de l'intégration régionale.

Il a dit que le chemin le plus sûr vers la paix pour la région de l'IGAD est de réaliser le progrès et la prospérité à travers l'intégration régionale et l'unité.

Il a fait allusion à la détermination de l'IGAD, en 2023, de reprendre les efforts de paix dans la région et de continuer à travailler pour résoudre les disputes restantes dans la région.

Gebeyehu a déclaré que l'IGAD a œuvré pour répondre aux défis posés par l'épidémie mondiale, les inondations saisonnières, les criquets, le changement climatique, la sécheresse continue et son invasion de la région, et la menace à la sécurité alimentaire en plus de la sécheresse, en particulier que les prévisions se réfèrent à une augmentation des températures dans le monde entier, chose qui signifie que la région se tournera de la sécheresse grave aux inondations.

Il a annoncé la proposition de l'IGAD de prendre plusieurs initiatives, à commencer par le Forum régional sur les prévisions climatiques et l'investissement dans les données sur la sécurité alimentaire, ajoutant que l'IGAD travaille à compléter les efforts avec d'autres initiatives dans la gestion des ressources hydrauliques afin de développer les ressources en eaux souterraines.

Dans le domaine des défis de la santé rencontrant l'IGAD, Dr Gebeyehu a évoqué dans son discours la pandémie de coronavirus et le rôle de l'IGAD pour faciliter les communautés pauvres et pour les fournir plus de 8,6 millions d'ensembles d'équipements de protection personnelle, soulignant l'engagement de l'IGAD à la vigilance et à continuer à construire des systèmes de santé.