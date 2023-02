Congo-Kinshasa: Les jeunes Congolais accueillent le pape François au stade des Martyrs à Kinshasa

La Sainte Messe de Paix et d’Unité nationale qu'a célébrée le Pape François, devant plus d'un million de personnes rassemblées sur le site de Ndolo en RDC

En République Démocratique du Congo, le pape François a célébré, mercredi 1er février, la grande messe très attendue à l'aéroport de Ndolo dans la capitale, Kinshasa, en présence d'une foule immense venue écouter ses paroles ; plus d'un million de personnes selon les autorités. Ce matin, le pape est avec les jeunes au stade des Martyrs.

La clameur monte du stade, les tribunes se remplissent, racontent les envoyées spéciales à Kinshasa, Véronique Gaymard et Alice Mesnard. Beaucoup sont vêtus de tee-shirts à l'effigie du pape, ou même déguisés en souverain pontife. Au total, 80 000 jeunes sont attendus pour cette rencontre.

C'est un message spirituel et d'encouragement que la jeunesse congolaise est venue chercher alors qu'ils sont confrontés au chômage, aux luttes de pouvoir, aux violences.

Une jeune femme rencontrée aux abords du stade confie avoir étudié pour être infirmière sans trouver de travail. C'est donc " la débrouille ", comme on dit, avec, par exemple des activités de petits commerces informels pour survivre. Difficile de se projeter dans l'avenir pour ceux qui représentent près de 60% de la population. Encore plus pour les jeunes en proie à la violence dans l'est du pays que le pape a rencontré mercredi 1er février.

Une séquence poignante durant laquelle le pape François a dénoncé les violences dans cette partie du Congo.

Plusieurs victimes ont livré des récits très durs des souffrances vécues, de l'Ituri au Nord-Kivu : des hommes et des femmes mutilées, des femmes esclaves sexuelles, violées, certaines étaient présentes avec leurs enfants issus de ces viols. Le pape les a écoutées, les a bénies. " Vos larmes sont mes larmes, votre souffrance est ma souffrance ", " Plus jamais de violence, de rancœur et de résignation ".

Cette rencontre avec la jeunesse au stade des Martyrs, c'est aussi une façon pour le souverain pontife de veiller à garder la jeunesse auprès de l'Église catholique, alors que se multiplient les églises pentecôtistes ou de réveil. Malgré l'influence croissante de ces dernières, l'Église catholique conserve un rôle majeur dans l'éducation, la culture, la politique ou la tenue des infrastructures socio-sanitaires en RDC. Elle fait office de contre-pouvoir.

Le pape de 86 ans, qui se déplace en fauteuil roulant en raison de douleurs au genou, rencontrera en fin de matinée le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à la nonciature apostolique, " ambassade " du Saint-Siège en RDC. En milieu d'après-midi, il se rendra à la cathédrale Notre-Dame du Congo, construite en 1947, où il prononcera un discours devant des prêtres et religieux.