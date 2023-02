Madagascar: RN7 - Un motard tué dans un accident

Dramatique accident. Un scootériste s'est tué au guidon de son véhicule alors qu'il roulait sur la RN7, près du PK 59+020 à Amboniriana dans la commune Andriambilany, District d'Ambatolampy. Le motard a perdu le contrôle de son véhicule après un virage a glissé et sa moto s'est couchée sur la route. Les riverains arrivés sur place ont tenté de le ranimer pendant une heure environ, mais en vain. Le jeune homme est mort sur les lieux de l'accident.

Un taxi-brousse venant dans le sens inverse a vu la moto et a tenté de l'éviter. Ce dernier s'est par la suite renversé sur le bas-côté de la route. Le taxi-brousse n'accuse que des dégâts matériels. Aucune perte humaine n'est à déplorer, les voyageurs ont présenté uniquement des blessures légères. Des témoins ont alerté la brigade de gendarmerie d'Ambatolampy et une enquête, menée par les gendarmes, est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les témoins vont être interrogés et des investigations sur la moto vont être menées.

Sur la route, un accident mortel en motoa plus de risques de survenir qu'un accident mortel en voiture. " Les motards sont plus vulnérables car dans des circonstances différentes dont l'absence de carrosserie, le manque de visibilité, la puissance des machines pas toujours bien appréhendée. En outre, l'absence d'équipement est cependant un facteur aggravant évident d'un accident mortel ", explique un gendarme joint par téléphone. Lui d'ajouter que " L'alcool reste encore un fléau trop présent, même en deux roues alors que certains motards minimisent les risques de conduite en état d'ivresse ". Les forces de l'ordre avancent qu'un accident peut être lié au manque d'expérience du motard. Ainsi, les forces de l'ordre rappellent à la vigilance des usagers de la route pour éviter tout accident corporel et potentiellement mortel.