Madagascar: Association Betsi Groupe - Pour la candidature du président Andry Rajoelina

Pour un second mandat de l'actuel président de la République, Andry Rajoelina, lors des prochaines élections prévues cette année. Tel est, en substance, le fond de la déclaration faite par les ténors de l'Association Betsi Groupe lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, hier, au Palais des Sports Mahamasina. En effet, depuis sa création il y a 10 ans de cela, l'association n'a pas failli à son soutien au président Andry Rajoelina. Un soutien indéfectible au Chef de l'Etat en exercice que les membres ont donc renouvelé lors de cette rencontre. Cet appui est motivé, entre autres, par les efforts fournis par le pouvoir en place en vue de la promotion du développement du pays. Pour preuve, le leadership efficace déployé au cours du premier mandat d'Andry Rajoelina à la tête de l'Etat malgache. Mais aussi et surtout, la vision du développement adoptée par le Président ayant permis la mise en place d'infrastructures structurantes à travers toute l'île, telles que les écoles, les hôpitaux et autres stades respectant les normes internationales.

Même vision

Aspirant ainsi à la poursuite des projets de développement initiés par le président Andry Rajoelina et son équipe, l'Association Betsi Groupe incite les autres associations épousant la même vision que les actuels tenants du pouvoir à emboîter ses pas dans le soutien à la candidature de l'actuel numéro Un malgache lors des prochaines élections présidentielles. Sur un autre plan relatif à la célébration du 10ème anniversaire de l'association, ses têtes pensantes ont réaffirmé leur engagement notamment à la concrétisation des projets et autres actions sociaux au bénéfice des couches sociales défavorisées. À ce propos, force est de rappeler le slogan de l'Association Betsi Groupe qui n'est autre que " l'entraide et la main tendue à toutes les catégories sociales ".