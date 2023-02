Afrique: Sécurité et Santé au Travail - Une charte pour la promotion de la démarche

Le renforcement de la promotion de la sécurité et la santé au travail dans la chaîne d'approvisionnement du textile à Madagascar avance dans le bon sens.

" Le GEFP ou Groupement des Entreprises Franches et Partenaires se veut être le vecteur du changement positif à Madagascar dans la préservation du capital humain et la promotion de la justice sociale et du travail décent pour tous ". C'est ce qu'on peut lire dans la charte pour la promotion de la Sécurité et la Santé au Travail à Ivandry hier. Un document dont la conception et la vulgarisation rentrent dans le cadre du plan de travail de ce groupement pour cette année 2023. L'avancée a été rendue possible grâce à l'appui du projet VZF ou Vision Found Zero qui est une composante du programme Phare de l'Organisation internationale du Travail (OIT) sur la sécurité et la santé au travail (SST). À travers cette charte de dix articles, le GEFP " reconnait que les employeurs jouent un rôle central dans l'instauration d'une politique de prévention sur les lieux de travail ". Le groupement affirme également reconnaître " que l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail impacte favorablement la qualité, la rentabilité et donc la productivité des entreprises ". À travers la charte, le Groupement des Entreprises Franches et Partenaires sensibilise " les entreprises membres et leurs partenaires aux implications de l'inclusion d'un milieu de travail sûr et salubre pour tous les travailleurs ".

Efforts continus

Il conviendrait de noter que plusieurs interventions ont été initiées par ce groupement pour la promotion de la sécurité et la santé au travail. On peut citer la formation sous forme de plaidoyer sur l'importance de la gestion de la SST au sein des entreprises organisée en 2020. Cette initiative a été suivie d'un atelier de renforcement des capacités des employeurs membres du GEFP sur la sécurité et la santé au travail. De cet atelier est né un plan d'action qui a débouché sur la mise en place de commissions SST au sein du groupement.