Madagascar: Itrimobe et Sohitika - Un livre d'éducation environnementale imaginé par des enfants

Itrimobe et Sohitika, un livre d'éducation environnementale fait par les enfants et pour les enfants voit le jour grâce à l'" African Leaders For Africa " ou ALFA, qui est une association visant le développement durable du continent africain, à travers son programme dénommé " Art pour l'environnement ".

En rappel, cela fait trois ans qu'ALFA Madagascar, visant le développement durable du continent africain, agit sur l'éducation environnementale, la santé et l'hygiène mais également sur l'autonomisation des jeunes et l'entrepreneuriat à Madagascar. À travers ce programme, l'association a conçu avec des enfants et un artiste peintre pédagogue un livre qu'ils ont intitulé Itrimobe et Sohitika.

L'histoire se déroule dans un village de la côte Est de Madagascar appelé Mahavelona. Le livre raconte les méfaits de la déforestation et incite les agriculteurs à abandonner le " tavy " ou la culture sur brûlis, une pratique encore très courante dans la région et qui pourtant contribue fortement à sa déforestation galopante.

À travers ce livre, ALFA Madagascar et l'artiste peintre pédagogue PONK ont réussi à mettre en avant le talent artistique et le travail acharné de 28 élèves du collège 4FAA Ankazobe Alasora. Ces enfants ont par ailleurs bénéficié de cours et d´une sensibilisation sur l'environnement et les bonnes pratiques pour le protéger. " Ensemble, nous avons imaginé et illustré le livre Itrimobe et Sohitika pour sensibiliser les enfants sur les impacts négatifs de la déforestation ", d'après les explications émanant de l'association. Il sera disponible en français et en anglais.

Et le programme " Art pour l'environnement " poursuit son bonhomme de chemin. Cette année, les activités de l'association seront principalement encore axées sur ce programme qui est soutenu par l'ambassade de France via le SCAC ou Service de coopération et actions culturelles. Bientôt, une distribution du livre qui arborera un nouveau design sera programmée dans plusieurs écoles. L'association ambitionne également d'implanter ce programme dans d'autres écoles avec d'autres enfants et d'autres thèmes pour sensibiliser le plus grand nombre d'enfants à l'importance de la protection de l'environnement dès leur plus jeune âge.