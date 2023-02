Madagascar: Conseil des ministres - Nomination d'un secrétaire général et de deux nouveaux DG

Certains départements publics connaissent un léger changement à leur tête. De nouveaux dirigeants viennent d'être propulsés au-devant de la scène par le conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais d'Iavoloha.

Il s'agit, entre autres, de la nouvelle directrice générale de l'école nationale de l'administration de Madagascar. L'Enam a fonctionné sans directeur général depuis plusieurs mois et les affaires courantes de l'école ont été assurées par des intérimaires. La réunion hebdomadaire de l'exécutif a, en effet, mis fin à cette période de vide qui a perduré à la tête de l'Ecole nationale d'administration de Madagascar et Marie Agnès Anona est placée à la tête de cette école de formation des cadres de l'administration. Au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, en revanche, Jean Claude devient, quant à lui, le nouveau directeur général de l'académie nationale des sports à Ampefiloha.

Décennies d'expériences

Au sein du ministère de l'éducation nationale, le conseil des ministres a entériné une promotion d'un cadre du département. Téophil Rabenandrasana, qui a occupé le poste de directeur général des établissements scolaires, vient d'être nommé au poste de secrétaire général de ce ministère dirigé par Sahondrarimalala Marie Michelle. Après une longue carrière dans le secteur de l'éducation, Téophil Rabenandrasana se hisse comme le numéro 2 de ce département où l'on compte le plus de syndicats actifs par rapport aux autres établissements publics.

Sa maîtrise des arcanes de l'administration et ses compétences techniques nourries par les décennies d'expériences seraient parmi les critères qui ont été présentés par la ministre au gouvernement pour défendre la candidature de Téophil Rabenandrasana à ce poste. Le chantier de la réforme du système éducatif ne sera d'ailleurs pas une tâche aisée qui attend le nouveau secrétaire général du ministère de l'Education nationale.

Trente ans de carrière

D'autres hauts responsables devraient également rejoindre leur nouveau poste après le conseil des ministres d'hier. Il s'agit de Doris Rasamoelina et de Félix Rodelin, qui sont respectivement le directeur des affaires administratives et financières et le directeur du système d'information et de la numérisation du nouveau centre national d'état civil et de l'identité (Cneci) au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Le commissaire divisionnaire Simon Rakotomalala, quant à lui, vient d'être nommé au poste de directeur des enquêtes internes auprès du ministère de la Sécurité publique. Tharcisius Raherinandrasana sera le nouveau directeur de la radio nationale.

Sa voix est déjà connue par les auditeurs du journal parlé de la RNM, " Tharci ", comme certains l'appellent, a déjà fait carrière en tant que journaliste des chaînes publiques depuis près de trente ans. Sa nomination a été validée par le conseil des ministres d'hier.