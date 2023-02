Madagascar: AF Diégo Suarez - " Regards croisés " entame sa 4ème édition

Partout à Madagascar, les centres culturels sont actifs comme jamais. À l'Alliance française de Diégo Suarez, l'appel à candidature pour la résidence Regards croisés entame sa quatrième édition.

Faire de la ville de Diégo Suarez un objet de réflexion, qu'elle se trouve exposée, interrogée, illustrée, remise en question et célébrée, tel est le but premier de cette initiative. Le tout à travers les regards artistiques de peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes. Artistes émergents ou confirmés, de tous horizons, les créateurs souhaitant participer à un temps fort pour la ville du Pain de sucre sont invités à s'inscrire jusqu'au 15 février. Du 22 mai au 3 juin 2023, la résidence se tiendra dans les quartiers de la ville.

Depuis des années, Diégo Suarez est une plateforme d'expression artistique grandeur nature. On y trouve l'art dans tous ses états et à chaque coin de rue que c'en est devenu un passage obligé pour les artistes et les passionnés.

La tenue des rendez-vous culturels ponctuels, les pop-up ou encore les événements occasionnels font que l'art fait partie intégrante de la vie dans cette ville. Et il n'y a rien de mieux que des regards croisés pour tresser les mille et une façons de voir la ville sous des angles multiples à travers des raisonnements en tous genres d'où sort un kaléidoscope d'idées.