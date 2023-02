Afrique: Algérie-Afrique du Sud - Projet de partenariat dans le secteur de la solidarité

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou a annoncé, mercredi à Alger, un projet de partenariat entre l'Algérie et l'Afrique du Sud dans le secteur de la solidarité nationale et de la femme.

En marge de deux visites d'inspection au foyer de l'enfance assistée d'El-Biar et à l'Ecole des enfants handicapés visuels d'El Achour, aux côtés du petit-fils du défunt leader sud-africain, Nelson Mandela, M. Zwelivelile Mandela et son épouse, la ministre a annoncé "un projet d'un mémorandum d'entente entre le secteur de la solidarité nationale des deux pays, visant l'échange d'expériences, notamment en ce qui concerne la prise en charge pédagogique et psychologique des enfants non voyants".

"La stratégie de l'Algérie pour la prise en charge de ces catégories s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prévoyant l'introduction de livres scientifiques en braille pour les non voyants et la création de l'école supérieure de formation des enseignants pour les sourds-muets", a-t-elle dit.

Pour sa part, M. Mandela a salué "le progrès réalisé par l'Algérie pour former une génération pétrie de savoir, à la faveur de la gratuité de l'enseignement pour toutes les catégories y compris les catégories défavorisées, les orphelins et les personnes aux besoins spécifiques".

Les deux visites ont été ponctuées par la présentation de pièces théâtrales sur la guerre de libération, des activités culturelles et certains cours éducatifs dans les classes des non-voyants.