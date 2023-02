Afrique: Al-Burhan reçoit l'Envoyé Spécial des Affaires de Réfugiés dans la Corne de l'Afrique

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a rencontré aujourd'hui dans son bureau l'envoyé Spécial pour les Affaires des réfugiés dans la Corne de l'Afrique, Mohamed Affey, en présence du général Essam Karrar, chef du mécanisme national de soutien à l'IGAD.

L'envoyé spécial pour les affaires des réfugiés dans la Corne de l'Afrique a déclaré à la presse que la réunion avec le Président du Conseil de Souveraineté a été fructueuse et constructive, au cours de laquelle les questions de déplacement et d'asile et leurs impacts sur les pays d'accueil ont été abordés.

Il a salué l'initiative du Soudan de tenir un atelier de travail sur les solutions durables pour les personnes déplacées et les réfugiés au Soudan et au Sud-Soudan, qui a été organisé à Khartoum sous les auspices de l'IGAD, indiquant que cette stratégie appelle au soutien de la communauté internationale car elle contribue à créer les conditions pour les personnes déplacées et les réfugiés qui souhaitent retourner dans leurs régions.

Il a déclaré qu'il était heureux que cet atelier soit organisé par le Secrétariat Exécutif de l'IGAD en coordination et en coopération avec le Soudan, en tant que chef de la session actuelle de l'Organisation de l'IGAD.

Il a affirmé sa disposition, en coopération avec la communauté internationale, à soutenir les pays de l'IGAD et à les aider à faire face aux défis qu'ils rencontrent en raison du déplacement et de l'asile dans la région, en plus de traiter les problèmes rencontrant les déplacés et les réfugiés dans les pays d'accueil.

Pour sa part, le Général Essam Karrar a expliqué que la visite de l'envoyé est venue en soutien à l'atelier de solutions durables sur la stratégie nationale pour les déplacés et les réfugiés, qui travaille côte à côte avec la stratégie pour les personnes déplacées et les réfugiés au Sud-Soudan qui est accueillie par le Soudan sous les auspices de l'IGAD.

Il a indiqué que l'atelier a vu la présentation des objectifs stratégiques du plan quinquennal établi par le Soudan pour traiter avec les personnes déplacées, les réfugiés, les rapatriés et les communautés d'accueil.

Il a dit que la rencontre avec le Président du Conseil de Souveraineté avait pour but de l'informer des efforts déployés par le Soudan pour mettre en œuvre cette stratégie, notant que le Président du Conseil de Souveraineté a affirmé son soutien à la stratégie et à sa mise en œuvre afin qu'elle se reflète positivement sur tous les pays de l'IGAD.