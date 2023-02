Afrique Centrale: Président du CST ordonne de renforcer les relations du Soudan avec la Malaisie

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté, Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a ordonné le développement et la promotion des relations du Soudan avec la Malaisie, en faisant allusion aux relations de coopération distinguées entre les deux pays.

C'était fait lorsque Général Al-Burhan a reçu aujourd'hui l'ambassadeur du Soudan en Malaisie, Hassan Abdel-Salam Omer, avant son départ pour assumer sa mission ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Soudan en Malaisie.

L'ambassadeur a déclaré à la presse qu'il existe des relations et des liens forts entre le Soudan et la Malaisie, soulignant les intérêts communs entre les deux pays sous la lumière des énormes ressources et capacités dont ils jouissent.

Il a ajouté que le Président du Conseil de Souveraineté a indiqué au cours de la réunion la nécessité de prêter attention particulière à la présence Soudanaise en Malaisie et aux communautés Soudanaises dans les pays de représentation non-résidents aux Philippines, en Thaïlande et au Brunei, afin de communiquer avec elles, de résoudre leurs problèmes et de les relier à la patrie.