Afrique: Vice-Président du CST conclut sa visite au Tchad et regagne au pays

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant Général Mohamed Hamdan Daglo, est rentré ce soir au pays, après une visite officielle d'une journée en République du Tchad, en réponse à une invitation du Président Tchadien de la Période Transitoire, Lieutenant Général Mohamed Idriss Deby.

Le Vice-Président du CSTa été reçu à l'aéroport de Khartoum par le Secrétaire Général du CST, Lieutenant Général Mohamed Al-Ghali Ali Youssef.

Le Directeur du Département des Pays Voisins au Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Abdel Aziz Hassan Salih, a qualifié, dans des déclarations à la presse à l'aéroport de Khartoum la visite du Vice-Président du CST au Tchad, de réussie, indiquant que les discussions avec le Chef de la Période Transitoire du Tchad Lieutenant Général Mohamed Deby, ont porté sur les développements de la situation régionale, la coopération bilatérale dans les dossiers frontaliers et les tribus conjointes entre les deux pays, ainsi que les questions de sécurité, les dossiers de terrorisme, le trafic humain, les flux d'armes et les dossiers internationaux d'intérêt commun, indiquant que les deux parties ont discuté les dossiers économiques et commerciaux, et sont convenues de renforcer la coopération sur toutes les questions bilatérales et régionales pour servir les intérêts des deux pays et de la région.

Il a dit que le Lieutenant Général Daglo a informé le Président Mohamed Deby des efforts déployés pour compléter la période de transition et former son gouvernement au Soudan, à travers l'accord-cadre, qui a été signé le Décembre dernier, afin de réaliser les aspirations du peuple Soudanais vers la stabilité et le développement, indiquant que le Président Tchadien a remercié le Vice-Président du CST et a accepté l'invitation qui est venue à la suite des développements positifs dans son pays, à travers le dialogue national qui a conduit à la formation du gouvernement transitoire.