Burkina Faso: Relations maitresse de maison/aide-menagère - Mesdames, et si vous essayiez ces astuces!

Avoir une fille de ménage est parfois un véritable casse-tête pour nombre de familles. Il n'y a pas ce jour où cette semaine où vous n'entendrez pas ce refrain de la part d'une femme, sœur ou amie, qui dit être à la recherche d'une aide-ménagère parce que celle qu'elle avait est partie ou qu'elle a été obligée de s'en séparer. Si avoir une bonne servante est une véritable chance ou une " grâce de Dieu " pour certaines femmes, il n'en demeure pas moins que d'autres exagèrent dans leurs manières de se comporter envers ces filles. C'est pourquoi, nous avons, cette semaine, glané quelques astuces à essayer pour une relation harmonieuse avec ces aide-ménagères devenues aujourd'hui incontournables dans nos ménages.

- Respectez vos aide-ménagères. Eh oui, mesdames, tout être humain a droit au respect, dit-on. Les servantes ne sont pas des sous-Hommes, ce sont des êtres humains comme vous. Alors, pourquoi ne pas, en retour, leur accorder ce minimum qui ne vous coûte absolument rien? Vous devez imposer également cela à vos enfants. Ils doivent respecter votre aide-ménagère, surtout quand ils sont moins âgés que cette dernière. Certains regardent leurs enfants insulter ou manquer de respect à tout bout de champ à la servante. Non! En imposant le respect de la part de vos enfants vis-à-vis de la servante, celle-ci sentira qu'elle a de l'importance à vos yeux. En un mot, considérez-la comme un membre de la famille à qui vous devez respect et considération.

- Soyez comme une mère, tante ou grande sœur pour votre aide-ménagère. Ne soyez pas toujours là en train de la gronder ou de l'humilier à longueur de journée. Soyez à son écoute et donnez-lui des conseils comme vous le feriez avec votre sœur, fille, etc. Elle se sentira rassurée et protégée.

- Ayez souvent de petites causeries avec votre aide-ménagère. C'est au travers de certaines petites causeries que vous saurez à quel genre de personne vous avez affaire. Cela vous permettra de prendre vos dispositions.

- Donnez-lui suffisamment à manger et ce, matin, midi et soir. Certaines filles de ménage travaillent toute la journée, le ventre pratiquement creux. Parce qu'elles n'ont rien eu à manger ou mangent à peine quelque chose. Mesdames, évitez cela ! Car, ventre creux n'a point d'oreilles. Comment voulez-vous qu'elle fasse un bon travail avec la faim ? Par ailleurs, certaines patronnes servent de la nourriture en très petites quantités à leur aide-ménagère.

Ne portez jamais la main sur votre aide-ménagère

Arrêtez cela et demandez-lui à chaque fois si elle est rassasiée ou pas. Et si elle dit non, ne lui dites pas " tu manges trop " ou encore ne tenez pas certains propos qui la frustreront. Si vous faites cela, soyez sûre que c'est dans votre marmite qu'elle ira se servir en votre absence.

- Ayez souvent des gestes d'attention à son endroit. Par exemple, de petits cadeaux de retour du service, pour lui faire plaisir. Pourquoi pas vos vêtements, chaussures, bref ce dont vous n'avez plus besoin et qui peuvent lui servir?

- Accordez-lui souvent du repos. Mesdames, de grâce, tout être humain a droit au repos; donnez-en souvent à votre aide-ménagère. Certaines sont les premières à se réveiller mais les dernières à se coucher ; tant il y a trop à faire à la maison. Laissez-la se reposer de temps en temps. C'est à la limite si certaines patronnes ne les considèrent pas comme des machines. Mais même les machines ont des limites, tout comme tout bon être humain a des limites. Lorsque vous sentez la fatigue en elle ou après une journée de travail intense, permettez-lui de souffler un peu. Il y va de votre propre intérêt car lorsqu'elle est très fatiguée, bonjour les dégâts et c'est des plaintes à n'en point finir.

- Ne portez jamais la main sur votre aide-ménagère. Lorsque vous ne pouvez pas supporter ses caprices, le mieux serait de la remercier et non porter main sur elle.

Il est clair que vous ferez tout ceci sans que cela ne marche. Ne vous en faites pas. Car, certaines sont invivables et de " véritables sorcières ". Mettez-les dans du miel, elles vous démontreront qu'elles ne deviendront jamais " sucrées ". Elles vous ont trouvée avec leur caractère et vous ne pourrez jamais rien y changer.