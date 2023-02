Algérie: L'OCI salue le soutien apporté par le Président de la République à l'action islamique commune

ALGER — Le Secrétaire général (SG) de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), M. Hissein Brahim Taha s'est félicité du soutien apporté par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'action islamique commune et aux questions liées au monde musulman, saluant l'organisation par l'Algérie de la Conférence de l'Union des Conseils des Etats membres de l'OCI (UPCI) dans une conjoncture régionale et internationale délicate qui requiert des Etats membres davantage de consolidation des relations et une coordination accrue.

Dans une allocution prononcée lors des travaux de la 17e session de l'UPCI, tenue les 29 et 30 janvier à Alger, M. Brahim Taha a salué l'organisation par les deux chambres du Parlement algérien (APN et Conseil de la nation) de cet événement auquel ont pris part des représentants de plus de 35 Parlements, dont 22 présidents de Conseil.

Le SG de l'OCI a mis en avant la position de son instance en faveur de la question palestinienne qui constitue une cause centrale pour tous les musulmans, et qui connait des évolutions dangereuses, requérant l'unification des rangs et l'intensification des efforts afin de responsabiliser encore plus la communauté internationale quant à l'impératif de mettre un terme aux violations sionistes.

Il a appelé, dans le même contexte, à la mise en exécution des textes de la légalité internationale, à la garantie d'une protection internationale au peuple palestinien, à la préservation du statut historique et légal d'El-Qods ainsi qu'à la protection du processus politique multipartite pour mettre fin à l'occupation sioniste en traduisant sur le terrain la solution à deux Etats, conformément aux résolutions onusiennes y afférentes et à l'Initiative arabe de paix.

M. Brahim Taha a également relevé le soutien apporté par l'OCI à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement dans la région du Sahel, notamment dans le Bassin du lac Tchad, ainsi qu'en Afghanistan, en Libye, en Somalie, en Irak, au Yémen, en Syrie et au Soudan, appelant par la même à faire montre de sagesse et de dialogue dans le traitement des différends, conflits et crises.

Il s'est dit "profondément préoccupé par l'escalade du racisme, du discours haineux et de l'islamophobie dans plusieurs régions du monde", réitérant la condamnation par l'organisation des actes condamnables de personnes extrémistes en Europe en portant atteinte au Saint Coran, qualifiant ces actes de "pratiques extrémistes et provocatrices, un exemple de haine et une manifestation d'islamophobie".

Il a souligné que l'organisation a demandé aux gouvernements des pays concernés de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre ces pratiques, affirmant que "l'OCI a toujours encouragé le dialogue, la compréhension et la coopération entre religions, cultures et civilisations, en consacrant les valeurs de tolérance et la coexistence pacifique, en rejetant la haine et l'extrémisme et en luttant contre le terrorisme pour parvenir à la paix et à la concorde dans le monde".

Il a également évoqué les défis posés par la sécurité alimentaire et les répercutions négatives de la pandémie de Coronavirus et des changements climatiques, rappelant les efforts déployés par l'OCI pour renforcer l'échange actif des connaissances, des technologies, d'investissement et du commerce, dans le but d'assurer la réalisation des objectifs contenus dans le programme d'action 2025 de l'OCI.

A noter qu'une délégation de haut niveau du Secrétariat général de l'OCI a participé à la 17e Conférence de l'UPCI. Cette participation s'inscrit dans le cadre de l'engagement à renforcer l'action islamique commune et à soutenir la coopération entre les pays membres.