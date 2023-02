Algérie: La Communauté Internationale appelée à soutenir le droit international en Palestine

LE CAIRE — Ligue arabe a appelé, mardi, la communauté internationale, ses institutions aux Nations unies et ses comités des droits de l'Homme "à intervenir immédiatement pour soutenir le droit international et fournir la protection nécessaire au peuple palestinien".

"Nous appelons la Communauté internationale à travers ses institutions au sein de l'ONU et ses organes de protection des droits de l'Homme à contraindre l'entité sioniste, afin de mettre fin à ses agressions répétées contre les Palestiniens, dont le déplacement forcé des Palestiniens, leur expulsion, le nettoyage ethnique, les politiques de punition collective, les démolitions des maisons et l'expansion coloniale", a indiqué le secrétaire général des affaires de Palestine et des territoires arabes occupés au sein de a Ligue arabe, Saeed Abou Ali, cité par l'agence de presse Wafa.

Faisant observer que les violations sionistes contre les Palestiniens touchent désormais toutes les régions palestiniennes, M. Abou Ali "a déploré la mort de 35 Palestiniens durant ce mois de janvier".

Il a dénoncé, dans le même ordre d'idées, "la poursuite par l'occupant sioniste de sa politique de démolition des habitations des Palestiniens".

Le secrétaire général des affaires de Palestine et des territoires arabes occupés a condamné, enfin, le "silence de la communauté internationale et sa politique de deux poids deux mesures concernant les dépassements des sionistes en Palestine", notant que "cette attitude encourage l'impunité et permet à l'occupation sioniste d'aller de l'avant dans sa politique".