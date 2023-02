Afrique: Coupe d'Afrique des Nations U-17 - "L'Algérie aura son mot à dire"

ALGER — L'entraineur de la sélection algérienne de football des moins de 17 ans (U17), Arezki Remmane, a assuré mercredi à Alger que son équipe versée dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie (29 avril - 19 mai), "aura son mot à dire" pour, dans un premier temps, se qualifier au Mondial 2023 au Pérou, et ensuite "remporter le trophée" à domicile.

"Il n'y pas plus de petite ou de grande nation, toutes les équipes qualifiées à la CAN U17 se valent. Nous aurons notre mot à dire d'autant plus que nous évoluerons à domicile. Nous allons faire le maximum pour, dans un premier temps, se qualifier au Mondial 2023 et ensuite, pourquoi pas, remporter le trophée devant notre public", a déclaré Remmane à l'APS, à l'issue de la cérémonie de tirage au sort de la CAN U17 2023, effectuée mercredi au Cercle National de l'Armée (Alger), qui a placé l'Algérie dans groupe A, aux côtés du Sénégal, du Congo et de la Somalie.

Avant d'enchainer : "Les joueurs sont conscients de la mission qui les attend. Ils savent qu'ils seront attendus par notre public, qui a déjà montré son dévouement lors du sacre en Coupe arabe en septembre dernier. J'espère que nous serons encore une fois à la hauteur des espérances en atteignant nos objectifs".

Concernant la préparation des Verts, le sélectionneur national a fait savoir que son équipe a intensifié la charge de travail à deux mois du début du tournoi, en enchainant les stages bloqués.

"Nous nous sommes jamais arrêtés de travailler depuis déjà deux années. Nous avons effectué beaucoup de stages de préparation pour tester le maximum de joueurs et choisir les meilleurs éléments. Nous tenons notre groupe avec qui nous avons tracé un programme jusqu'au début du tournoi", a-t-il dit.

L'édition 2023 de la CAN U17 qui va regrouper les meilleures sélections africaines dont le tenant du titre le Cameroun, s'annonce ouverte et indécise.

Les huit autres nations engagées dans cette phase finale, connaissent également leurs adversaires à l'issue du tirage au sort, qui a donné lieu à de belles confrontations à venir.

Le Nigeria, double vainqueur du trophée (2001 et 2007) a été versé dans le groupe B avec le Maroc, l'Afrique du Sud et la Zambie, alors que le Cameroun, tenant du trophée, évoluera dans la poule C avec le Mali, triple vainqueur de la compétition, le Burkina Faso et le Soudan du Sud.

La Coupe d'Afrique des Nations U-17 se déroulera en Algérie du 29 avril au 19 mai dans trois stades : le stade Nelson Mandela d'Alger (groupe A), le stade Chahid Hamlaoui de Constantine (groupe B) et le stade du 19 mai 1956 d'Annaba (groupe C).

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale, alors que les quatre demi-finalistes obtiendront leur billet pour la Coupe du monde U17 2023, prévue au Pérou.

Pour rappel, la meilleure performance de l'Algérie à la CAN U17, remonte à l'édition 2009 disputée à domicile, durant laquelle les Verts avaient atteint la finale, remportée par la Gambie (3-1) et ont participé au mondial joué au Nigeria.

Composition des groupes de la CAN U17 2023:

Groupe A (Nelson Mandela/Alger) : Algérie, Sénégal, Congo, Somalie.

Groupe B (Chahid Hamlaoui/Constantine) : Nigeria, Maroc, Afrique du Sud, Zambie.

Groupe C (19 mai 1956/Annaba) : Cameroun, Mali, Burkina Faso, Sud-Soudan.

Déclarations en marge du tirage au sort de la CAN U17 2023

- Patrice Motsepe (président de la Confédération africaine de football, CAF): "Je remercie le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, la Fédération nationale et la famille du football algérien de nous accueillir chez eux.

Je suis fier de l'Algérie et de son peuple, qui a rempli les tribunes des stades durant le CHAN. Nous avons toujours su que l'Algérie possède une culture du football.

L'Algérie a organisé la meilleure édition de l'histoire du CHAN, tant au niveau organisationnel qu'à travers l'affluence dans les stades. Cela prouve que le public algérien aime le football africain et participe à son développement. Maintenant l'Algérie s'apprête à accueillir un nouveau tournoi pour les futurs stars de la discipline, qui j'en suis sur sera une grande réussite".

- Djahid Zefizef (président de la Fédération algérienne de football, FAF): "Nous avons réussi à organiser le CHAN dans les normes internationales et replacer l'Algérie parmi les meilleurs pays du continent capables d'accueillir des compétitions de grandes envergures.

Maintenant nous nous apprêtons à organiser un nouveau tournoi important, qui mettra en jeu quatre places pour le Mondial de la catégorie en plus de la course au trophée. Concernant la sélection des joueurs locaux, son parcours n'est pas une surprise pour nous. L'équipe s'est préparée dans les meilleurs conditions et n'est plus qu'à une marche du sacre final".

- Herita Ilunga (ancien international de la RD Congo): "C'est déjà un grand honneur de participer au tirage au sort de la CAN U17 2023, une compétition consacrée aux futurs grandes stars du football africain. La tirage au sort a donné lieu à des groupes relevés avec des équipes de qualité dans toutes les poules. Bonne chance aux jeunes talents africains, qui attendent ce rendez-vous pour éclore aux yeux du monde".

- Ibrahim Bekakchi (ancien international algérien): "Le tirage au sort a placé l'Algérie dans un groupe relevé avec le Sénégal, mais je suis confiant que les joueurs de Arezki Remmane sont conscients de leur mission et feront le maximum pour atteindre leur objectif. Pour la sélection nationale des joueurs locaux, je pense que l'équipe monte en puissance au fur et à mesure que le tournoi avance. En finale, ce sera un match difficile contre le Sénégal, mais nous avons l'avantage d'évoluer devant notre public, qui joue un grand rôle depuis le début du CHAN".