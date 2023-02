Ile Maurice: Tribunal de Grand-Port - Les Shibchurn ne pourront visionner l'enregistrement CCTV

Vishal Shibchurn et son fils Mayur, arrêtés en novembre dernier, font face à deux charges provisoires de possession de drogue et "bearing offensive weapon".

Dans le cadre de sa motion pour la radiation de ces charges, leur avocat, Me Kailash Trilochun, avait fait une demande pour que l'enregistrement CCTV réalisé près d'un supermarché à Nouvelle-France, lieu où ils avaient été arrêtés, soit produit en cour. Le magistrat Devinash Oozageer, siégeant au tribunal de Grand-Port, n'a pas accédé à sa requête, concluant que l'enquête n'a toujours pas été bouclée et que les accusés n'ont pas été confrontés à cet élément.

Dans le cadre des débats sur sa motion, Me Kailash Trilochun avait demandé que l'enregistrement de la caméra CCTV du supermarché soit produit en cour. L'avocat voulait s'appuyer sur cet élément pour démontrer des failles lors de l'arrestation de ses clients. La poursuite avait objecté à cette demande, arguant qu'il s'agit d'une pièce à conviction qui sera produite lors du procès et non à ce stade de l'affaire.

L'avocat de la défense avait, lui, expliqué que cet enregistrement pourrait établir qu'il n'y a pas de "prima facie case" contre les Shibchurn. Le magistrat Devinash Oozageer a cependant retenu les points mis en avant par la poursuite, selon lesquels l'admissibilité de l'enregistrement à ce stade serait inappropriée.

Le magistrat a conclu que l'enquête n'a toujours pas été bouclée et que les accusés n'ont pas été confrontés à cet élément. "Considering the above guidelines, viewing the CCTV footage at provisional stage and for the Court to ascertain that there is no prima facie evidence against both accused, will undoubtedly raise the reasonable suspicion test to a much higher standard thereby stepping into the merits of the case", a-t-il conclu.

Sitaram Rohiswar Shibchurn, plus connu sous le nom de Vishal, et son fils Mayur avaient été arrêtés lors d'une opération de l'Anti Drug & Smuggling Unit (ADSU) à Nouvelle-France le 22 novembre dernier. Les deux accusés font face à deux charges provisoires de possession de drogue et "bearing offensive weapon" devant le tribunal de Grand-Port.

Le quadragénaire était l'un des responsables d'une société de sécurité où certains gros bras agissent comme agents de sécurité. Vishal Shibchurn se trouvait non loin d'un supermarché de la localité dans un van en compagnie de son fils Mayur Shibchurn et attendait la fermeture du supermarché pour déposer les agents de sécurité chez eux quand les policiers ont encerclé le véhicule avant de procéder à une fouille. Un sachet contenant une substance soupçonnée d'être du haschich y avait été trouvé. La valeur marchande de cette drogue est évaluée à Rs 500 000.

Un autre sac contenant une balance électronique, avec du haschich dessus, une somme de Rs 11 350, soupçonnée de provenir d'une transaction illégale, deux cellulaires et un sachet en plastique avec deux cartes SIM étaient en possession de Vishal Shibchurn. Cette fouille avait aussi permis à l'ADSU de mettre la main sur un poignard et un sabre. Mayur Shibchurn avait sur lui Rs 3 000 et deux cellulaires que la police soupçonne avoir été utilisés pour des transactions de drogue.