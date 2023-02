Sénégal: Financement des infrastructures - Macky Sall souligne le rôle essentiel du secteur privé

Le président de la République a rappelé ce 2 février à Diamniadio, le rôle du secteur privé dans le développement et le financement des infrastructures.

"Je n'oublie pas le rôle essentiel du secteur privé, dont le mérite est de montrer que les infrastructures en Afrique peuvent également être rentables ", a déclaré Macky Sall. Il a cité à titre d'exemple le méga projet de Port en eau profonde de Ndayane, adossé à une zone économique spéciale, que le Sénégal développe à quelques kilomètres d'ici, en partenariat avec DP World, pour un coût global de 837 millions de dollars dans la première phase, pour atteindre plus d'un milliard dans la 2e phase.

"C'est le plus grand investissement privé de l'histoire de notre pays. Thank you, Chairman Sultan. We are proud of our partnership", s'est félicité Macky Sall.

C'est pour encourager ce partenariat public-privé, poursuit-il, que nous tiendrons prochainement le Forum invest in Sénégal sous l'égide de l'Agence pour la promotion de l'investissement et des grands travaux (Apix).