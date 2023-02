Afrique: Mouhamed Moustapha Fall remporte le Prix Ramanujan 2022 pour les jeunes mathématiciens des pays en développement

Dakar — Le chercheur sénégalais Mouhamed Moustapha Fall, président de l'Institut africain des sciences mathématiques (AIMS)- Sénégal, a remporté le Prix Ramanujan 2022 pour les jeunes mathématiciens des pays en développement, a annoncé mercredi le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Moussa Baldé.

Le prix Ramanujan pour les jeunes mathématiciens des pays en développement est un prix de mathématiques décerné chaque année par le Centre international de physique théorique en Italie. Le professeur Fall est le deuxième africain a remporté le prix Ramanujan après le gabonais Philibert Nang qui l'a obtenu en 2011.

"Cette distinction internationale vient couronner le travail exceptionnel réalisé par Mouhamed Moustapha Fall sur la théorie des équations aux dérivées partielles et sur l'analyse géométrique", a notamment dit M. Baldé sur sa page officielle Facebook, ajoutant que cette récompense vient "une fois de plus honorer le système d'enseignement supérieur et de recherche sénégalais".

Composé d'éminents mathématiciens du monde entier, le jury du prix Ramanujan a apprécié les "résultats impressionnants sur l'existence et la non-existence de solutions d'équations aux dérivées partielles linéaires et non linéaires inspirées de la géométrie et Mathematical Physics", du professeur Fall.

Le jury international, cité par le ministre sénégalais, a également reconnu que le récipiendaire a apporté "des contributions exceptionnelles à l'avancement des mathématiques en Afrique grâce à la recherche et à l'engagement du public".

"Originaire de Keur Samba Kane (Région de Diourbel), le professeur Fall a effectué son cycle secondaire au Lycée Seydina Limamoulaye de Dakar et ses études supérieures à l'Université Gaston Berger", a-t-il rappelé, ajoutant qu'après son DEA en mathématiques appliquées à l'UFR des Sciences appliquées et Technologies (SAT), le chercheur a poursuivi ses études en Europe où il a obtenu le diplôme d'études supérieures à l'ICTP et un doctorat en mathématiques de SISSA (Italie).

"Il (professeur Fall) a occupé des postes postdoctoraux en Belgique, en Allemagne et en Italie, avant de revenir servir son pays à AIMS (avec une chaire financée par le Alexander von Humboldt fondation)", a indiqué Moussa Baldé.

Auteur de publications scientifiques, Mouhamed Moustapha Fall a assuré l'encadrement et le suivi de plusieurs étudiants en Master et Doctorat au Sénégal. Il est aujourd'hui le seul Africain membre du Conseil scientifique international du Programme international des Sciences fondamentales de l'UNESCO (2021-2023). Depuis janvier 2023, il a commencé son mandat en tant que membre du comité exécutif de l'IMU pour 2023-2026.

Le prix porte le nom du mathématicien indien Srinivasa Ramanujan. Il a été fondé en 2004 et a été décerné pour la première fois en 2005. Il est décerné à un chercheur d'un pays en développement âgé de moins de 45 ans qui a mené des recherches exceptionnelles dans un pays en développement. Le lauréat reçoit une enveloppe de 15 000 euros en appui à ses recherches.