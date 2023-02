Burkina Faso: Paris sur le patinage artistique

Le patinage artistique est un sport populaire dans les pays post-soviétiques en raison de nombreuses victoires dans les compétitions internationales.

Cependant, parier sur le patinage artistique chez les bookmakers est exotique et est assez rare à voir dans la lignée des bookmakers, mais vous pouvez toujours gagnerz à Betwinner.

Tournois de patinage artistique et types de paris proposés

Le patinage artistique est au centre de l'attention pendant les Jeux olympiques. Alors les bookmakers proposent volontiers des paris sur ces compétitions. Vous pouvez également trouver des paris sur le championnat du monde, le championnat d'Europe, le championnat des quatre continents et, moins souvent, les championnats de pays individuels.

Les fans de patinage artistique peuvent montrer leurs connaissances et faire les paris suivants sur les tournois énumérés ci-dessus :

Gagnant;

Lieu de prix ;

Points totaux;

résultats d'étape ;

Qui est supérieur ?

Plus de 90% des paris tombent sur le gagnant et le prix. L'avantage de ce sport pour les paris est que les favoris confirment généralement leur statut et gagnent.

Paris sur le patinage artistique : analyse correcte

Les paris sur le patinage artistique sont apparus relativement récemment dans la lignée des bookmakers, mais ils sont aujourd'hui très populaires. Nous vous disons où vous pouvez parier sur la location d'athlètes et quelles options de paris sont proposées par les meilleures entreprises.

Il y a quelques années à peine, peu de gens auraient pensé que les paris sur le patinage artistique n'apparaîtraient pas seulement dans les lignes des bookmakers, mais seraient également populaires. Prenez par exemple le football ou le hockey : une bagarre acharnée se déroule régulièrement sur le terrain, regarder ce qui sans téléphone portable avec une application de bookmaker est un blasphème ! Mais que peut être le pari dans l'un des plus beaux sports ?

Comme le montre la pratique, les " figures " des batailles sur glace ne sont en aucun cas inférieures aux disciplines par équipe. Bien sûr, cela se passe de bagarres, mais la hype autour des skateurs dans les médias et les réseaux sociaux fait depuis peu l'envie des sportifs de haut niveau.

Bien que les favoris gagnent la plupart du temps, parier uniquement sur les favoris sera une perte à long terme. Il est nécessaire de procéder à une analyse complète lors

du choix d'un pari, en tenant compte de la forme

de l'impact des blessures

de la motivation des patineurs, qui dépend en grande partie du statut du tournoi,

du facteur d'arbitrage,

de la relation des athlètes dans paires.

Si vous aimez ce sport et regardez régulièrement tous les tournois populaires, inscrivez-vous auprès d'un bookmaker fiable et placez des paris sur le patinage artistique, qui, s'ils sont correctement analysés, deviendront une source de revenus supplémentaire.

Le patinage artistique est représenté par un certain nombre de disciplines

Le patinage artistique est un sport difficile et complexe, car l'athlète doit effectuer des virages, des sauts, des rotations, des combinaisons de pas difficiles.

Compte tenu de la difficulté de se déplacer en patins et des éléments les plus difficiles exécutés par les athlètes, cela vaut la peine de leur donner leur dû, car il faut plus d'un an pour l'apprendre.

Cependant, quelle que soit la difficulté du patinage artistique, il continue d'être l'un des sports les plus esthétiques qui existent aujourd'hui. Le patinage artistique est représenté aux Jeux olympiques depuis 1924.

Le patinage artistique est représenté par un certain nombre de disciplines :

Homme célibataire

Femme célibataire

Jumelé

Sport de dance

Groupe synchrone.

Nous vous conseillons de porter votre attention sur ce sport, car les paris sur le patinage artistique ont souvent une bonne liste chez les bookmakers nationaux, il convient également de noter les cotes élevées pour les résultats populaires.

Pour placer un pari, vous devez répondre aux exigences minimales :

avoir l'âge de 18 ans ;

créez un compte sur le site où vous envisagez de parier ;

faire un dépôt.

Nous recommandons à chaque potentiel mieux avant de s'inscrire sur un site particulier d'étudier la section Codes Promo du bookmaker. Vous y trouverez des combinaisons de bonus qui augmentent la taille de la récompense de départ ou offrent des incitations personnelles aux nouveaux clients.

Comment parier correctement

L'analyse du patinage artistique ne diffère pas des autres sports, mais présente un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, en raison de la courte saison, la plupart des athlètes travaillent à la limite de leur force physique, donc même une blessure mineure peut entraîner des notes insatisfaisantes.

Ce sport est représenté par de très jeunes participants. Les athlètes d'âge scolaire ne peuvent pas toujours contrôler leurs émotions, et tout le monde n'est pas en mesure de faire reculer le programme de manière adéquate après une erreur, et encore plus de scandales autour de leur nom.

Les relations avec l'entraîneur et au sein du couple doivent être prises en compte. Les conflits et le mécontentement causent souvent de mauvais résultats sur la glace. Séparément, vous devez considérer le panel de juges. De nombreux juges prennent des décisions uniquement sur la base de sympathies personnelles.

Il convient également de prendre en compte la différence dans les programmes des patineurs. Souvent, de belles performances avec une simple partie technique contournent des programmes complexes et risqués en raison d'éventuelles erreurs et d'un manque d'harmonie.

Le patinage artistique est un sport de courte durée. Dans le passé, de nombreux patineurs ont pu maintenir et même améliorer leur niveau pendant des années. Aujourd'hui, les participants peuvent difficilement tenir plus de deux ou trois saisons d'affilée, car ils sont remplacés par des plus jeunes et plus audacieux.

En général, ces caractéristiques rendent les paris sur le patinage artistique moins rentables qu'intéressants et imprudents. Par conséquent, afin de minimiser les pertes, il est recommandé d'utiliser des stratégies financières telles que Flat ou Ladder.