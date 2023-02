Sénégal: Polémique sur le TER - Ce genre de débat relève d'une "autoflagellation permanente", estime Macky Sall

Diamniadio — Le président Macky Sall estime que des polémiques comme celle agitée actuellement sur la supposée appartenance du Train express régional (TER) à la France relèvent d"'une autoflagellation permanente sans lendemain qui freine le développement de l'Afrique".

"Ce projet du Train express régional au sujet duquel je vois une polémique surprenante est un projet entièrement financé par l'Etat du Sénégal en pleine propriété", a-t-il martelé dans son discours d'ouverture du deuxième Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique, qui se tient depuis ce jeudi au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

Il a rappelé que l'Etat du Sénégal a "recruté une compagnie rompue [ Société nationale des chemins de fer français] à la tâche pour conduire dans la sécurité maximale les passagers". Malgré cela, a-t-il indiqué, "on revient toujours sur des polémiques sans lendemain, qui freinent l'Afrique".

C'est de "l'autoflagellation permanente", a-t-il fustigé, à la réaction à la polémique suscitée par la parution récemment d'une enquête du journal français Le Figaro affirmant que "la société de Train express régional sénégalais est détenue à 100% par la Société nationale des chemins de fer français (Sncf)".

"Quand on travaille pour le développement du continent, vous trouverez toujours des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de peindre en noir, en bleu ou n'importe quelle autre couleur les efforts qui doivent être la fierté de notre continent", a-t-il déploré.

Il s'est dit convaincu que l'Afrique ne doit rien envier à personne, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire [d'elle]," le plus beau continent du monde. Encore "faudrait-il que notre élite, et c'est là où le bât blesse, soit engagée dans le progrès du continent, et non pas servir de caisse de résonance à des gens qui croient que l'Afrique ne fera rien de bon".

Le Président Sall explique que le deuxième Sommet de Dakar sur le financement des infrastructures a été organisé, pour "prouver le contraire et continuer la marche en avant du continent'.

Les allégations du journal français ont été catégoriquement démenties par le gouvernement sénégalais. "Il faut noter que le Sénégal a fait le choix de la souveraineté, en étant propriétaire de son Train express régional. Quand je dis propriétaire, c'est entièrement et exclusivement. Le Sénégal est propriétaire de ses voies, de ses rames et de ses gares", a notamment précisé son porte-parole, Abdou Karim Fofana, lors d'un déplacement à Kaolack (centre).

Le président du Rwanda, Paul Kagamé, président du Comité d'orientation des chefs d'Etat et de gouvernement du NEPAD, les Premiers ministres algérien et égyptien, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat prennent part à cette rencontre organisée à l'initiative de l'Agence de l'UA en charge du développement (AUDA-NEPAD) et de l'Etat du Sénégal.

Ce sommet entend rallier les principales parties prenantes, gouvernements africains, secteur privé, institutions de financement du développement, investisseurs institutionnels et partenaires au développement, notamment autour du Plan d'action prioritaire 2 du Programme de développement des infrastructures privées en Afrique.

Le programme du sommet prévoit des tables rondes présidentielles, des débats d'experts et des sessions en "boardroom" pour discuter de projets d'infrastructure spécifiques.