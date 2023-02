Maroc: Guercif - Inauguration de l'espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Barkine

Barkine (Province de Guercif) — L'espace de la mémoire historique de la résistance et la libération a été inauguré lundi dans la commune de Barkine, dans la province de Guercif.

La cérémonie d'inauguration de cet espace s'est déroulée en présence notamment du Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri et du secrétaire général de la province de Guercif, Hassan Nahir.

La réalisation de ce projet, sur une superficie de 500 m2 dont 237 m2 couverts, avec un budget de 800.000 dhs, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, le Conseil de la région de l'Oriental, le Conseil provincial de Guercif et la Commune de Barkine.

Cet espace muséal contient, en particulier, une galerie pour l'exposition des documents historiques, des manuscrits, des photographies et des équipements tels que les armes, les uniformes et les outils qui ont été utilisés pendant la période de la lutte nationale, et une bibliothèque qui comprend des publications du Haut-commissariat et d'autres livres, en plus des salles de lecture, de conférences, de recherche historique, d'audiovisuel et de formation.

Dans un discours de circonstance, M. El Ktiri a souligné que la création de cet espace découle de la position pionnière qu'occupe la région dans l'histoire du mouvement national et de la résistance contre l'occupation étrangère, considérant cet espace comme un miroir qui reflète l'étendue des sacrifices et de l'héroïsme consentis par les femmes et les hommes des tribus de la région contre la présence coloniale.

Il a ajouté que cet espace s'inscrit dans le cadre des initiatives entreprises par le Haut-commissariat dans un souci de préservation et de valorisation de la mémoire historique nationale et de vulgarisation des épopées du trône et du peuple pour la liberté, l'indépendance et la défense de l'intégrité territoriale, ainsi que dans le cadre des directives royales appelant à mettre en valeur le patrimoine culturel et civilisationnel du Royaume.

Il a relevé que l'objectif de ces espaces est d'accueillir les expositions muséales historiques, littéraires et artistiques liées aux activités de la résistance et de l'armée de libération, qui sont incarnées dans des documents historiques, des photographies, des manuscrits, des outils et des expositions ethnographiques qui ont servi à l'action individuelle et collective de la résistance.

L'espace de la mémoire historique de Barkine est l'un des 104 espaces réalisés à ce jour par le Haut-commissariat aux anciens résistants anciens membres de l'armée de libération.