Congo-Brazzaville: Coopération - Des échanges sur le schéma directeur de l'artisanat

Le ministère des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat ainsi que l'Organisation internationale du travail (OIT) ont convenu de mener des actions conjointes pour la réalisation de plusieurs projets dont le schéma directeur de l'artisanat.

Le schéma directeur de l'artisanat est un plan qui définit les orientations stratégiques de manière prospective pour la réalisation des principaux objectifs permettant à ce secteur de contribuer pleinement à la diversification de l'économie, la création de la richesse et de l'emploi. C'est le travail auquel s'attèle le ministère des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat. L'OIT a promis d'y apporter son appui à court et à moyen terme.

" Le schéma directeur de l'artisanat fait partie des priorités. Le secteur est transversal dans le sens où l'on retrouve des entreprises artisanales dans l'agriculture, les mines et bien d'autres domaines. Aussi longtemps que l'artisanat n'est pas structuré, le problème de l'informalité va toujours se poser. Le schéma directeur va donc permettre de le résoudre afin que l'économie congolaise soit performante ", a expliqué la directrice de l'OIT pour les deux Congo, le Tchad, la Centrafrique et le Gabon, Soumanon Nteba, au sortir de la séance de travail avec la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo.

Le travail entre les deux parties va également concerner la nomenclature des métiers de l'artisanat, la formation des conseillers d'entreprises au niveau de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ainsi que l'Agence congolaise pour la création des entreprises. " Il faudrait que l'entreprise congolaise, type artisanale, puisse avoir un environnement propice de sorte que les chefs d'entreprise de ce secteur aient accès à des services de qualité : accès à l'information, accès au crédit, accès au marché, accès à la protection sociale ", selon Soumanon Nteba.

Il convient de rappeler que concernant l'accès au financement, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises joue un rôle important dans ce sens en assurant jusqu'à 80% de garantie.

Par ailleurs, la directrice de l'OIT pour les deux Congo, le Tchad, la Centrafrique et le Gabon a salué le fait que la stratégie sectorielle des petites et moyennes entreprises est en cours d'élaboration.