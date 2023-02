Congo-Brazzaville: Séminaire - Les leaders de la société civile sensibilisés aux symboles de la République

Le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a organisé une journée d'information et de sensibilisation des leaders des organisations de la société civile sur les valeurs et symboles de la République, la citoyenneté y compris la restitution de la COP 27. Une manière de leur donner de la matière pour juguler les crises de valeurs morales et éthiques car, à leur tour, ils ont un rôle à jouer dans la conscientisation des citoyens en la matière.

Les communications concernant cette journée d'information et de sensibilisation ont porté sur les " Symboles et valeurs de la Républiques ". Un thème développé par Norbert Ondongo, chancelier, directeur de la conservation à la grande chancellerie des Ordres nationaux. L'autre thème, " La citoyenneté ", a été abordé par Me Matilde Quenum. La restitution de la COP 27 s'en est suivie car les organisations de la société civile ont intérêt à jouer leur partition dans la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets dévastateurs.

Selon le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Céphas Germain Ewangui, qui a ouvert les travaux, la structure qu'il dirige entend faire davantage pour cette nouvelle année en renforçant de manière plus considérable la perception des leaders des organisations de la société civile pour des actions plus efficaces.