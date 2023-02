Sénégal: Lancement du projet "Double Carrière" - La CONFEJES pense à l'après-carrière des athlètes

Dakar — La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) et la Délégation Wallonie Bruxelles ont lancé mercredi à Dakar le programme de la Double Carrière "Sports-Etudes" qui consiste à penser à l'après-carrière des athlètes dans trois disciplines, le Judo, la lutte et l'athlétisme, afin d'assurer leur réussite scolaire à travers un suivi rigoureux à l'école, a constaté l'APS.

"Ce projet expérimental de la Double Carrière a, non seulement l'avantage de développer et de préparer une cohorte de 990 jeunes filles et garçons, mais de renforcer les capacités de 76 entraineurs, 66 kinésithérapeutes et d'assurer leur réussite scolaire à travers un suivi rigoureux à l'école, au tapis, sur le tatami et sur la piste", a indiqué Louisette Renée Thobi, secrétaire générale de la CONFEJES lors du lancement officiel de la formation des coordonnateurs du projet.

L'athlétisme, le judo, et la lutte sont les principales disciplines sportives pourvoyeuses de médailles aux pays francophones du Sud aux compétitions internationales.Il s'agit pour ce projet de former 30 jeunes filles et garçons dans chacune des trois disciplines sportives.

Le Burkina, le Cameroun, la Cote d'Ivoire, l'Egypte, le Gabon, la Guinée, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et le Togo vont, pendant quatre ans, conduire ce projet qui d'adresse aux jeunes filles et garçons âgés de 12 et 13 ans, qui, en septembre prochain, lors du démarrage du projet, auront 13 à 14 ans.

Le secrétaire général du ministère sénégalais des Sports, Paul Dione, a souligné qu'à travers la mise en œuvre du programme Double Carrière, la CONFEJES va apporter "une valeur ajoutée au développement du sport scolaire". "La synchronisation Sport-Etudes est devenue une exigence pour nos Etats", a-t-il dit.

Ce programme de la Double Carrière "Sports-Etudes" est une opportunité pour les jeunes talents de l'espace francophone en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse, a pour sa part déclaré Seydina Diagne coordonnateur de cette compétition que Dakar va accueillir en 2026.

"Il s'inscrit dans le cadre d'un nouveau monde d'intervention qui veut allier sport et études avec toutes les exigences dont la rigueur et la discipline", a notamment dit M. Diagne, tandis que le chef de la Délégation Wallonie Bruxelles, Pascal Montoisy, a estimé que "le sport de haut niveau s'accompagne de l'entretien, du suivi du sportif. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, ce ne sont pas seulement du sport".

Le démarrage effectif de ce projet expérimental est prévu en septembre 2023. Pour sa mise en œuvre, plusieurs formations et sessions de renforcements de capacité vont être initiées à l'endroit des différents encadreurs de ces jeunes. Avant cela, il y aura une formation de trois jours à prévue du 1er au 3 février avec les experts venus de la Fédération Wallonie Bruxelles, qui vont interagir avec les coordonnateurs en charge de la gestion administrative et technique du projet.