Congo-Kinshasa: Marcel Ngoyi Ngoyi appelle les Congolais à l'unité autour de l'arrivée du Saint-Père

Invité dans une émission à la RTVS1, vendredi 28 janvier dernier, Marcel Ngoyi, Editeur-directeur général du journal La Prospérité, a réagi sur l'arrivée du Pape François sur le sol congolais.

Cet analyste politique reconnait que c'est une visite de haute portée pour les Congolais en général, et les chrétiens, en particulier. De ce fait, il appelle tous les Congolais à se réunir autour de l'arrivée du Souverain Pontife, qui amène, en bon pasteur, un message de paix qui va soulager leurs cœurs.

"C'est une visite qui vaut un symbole pour les Congolais. La RDC reste fréquentable en dépit de soubresauts dans sa partie Est et dans d'autres parties de son territoire ", note-t-il avant d'ajouter: " Nous pensons que ceux qui se battent doivent remettre leurs épées dans le fourreau. Ils doivent déposer les armes et accepter que ce moment autour du représentant du Christ puisse, dans la mesure du possible, replâtrer le consensus autour d'un idéal commun au regard des enjeux futurs".

Marcel Ngoyi dit espérer de l'arrivée du Pape, un message fort qui pourra, sans doute, ramener à la paix, la concorde et le bien vivre ensemble aux Congolais. Et de conclure que cette visite du Pape s'est inscrite dans la droite ligne des efforts qui peuvent être capitalisés pour ramener le cœur et les esprits autour de l'idée que le Congo ne doit pas disparaître, que le Congo est un indivisible; ce, en dépit des intérêts divergents des uns et des autres. Que ces sentiments illuminent à jamais dans les cœurs de chaque Congolais, a-t-il exhorté.