Angola: Le Président angolais reçoit un message de son homologue kenyan

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a reçu ce mercredi un message de son homologue kenyan, William Ruto, sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays et l'intégration régionale.

La missive a été remise, à Luanda, par le ministre kenyan de l'Industrie et du Commerce, Moses Kuria, qui a été reçu par le Président João Lourenço en tant qu'envoyé spécial.

S'adressant à la presse à l'issue de la rencontre, Moses Kuria, a informé que l'occasion servait à aborder les questions liées à la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de la transformation des ressources minérales et de l'agriculture.

Dans le cadre politique et diplomatique, le dirigeant kenyan a indiqué que les aspects liés à la situation actuelle dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) ont été analysés.

A ce sujet, Moses Kuria a déclaré que le Gouvernement kenyan est engagé dans le processus de stabilisation politique pour la paix en RDC.

"Nous sommes impliqués dans ce processus et nous pensons que l'Angola va poursuivre les négociations de paix. Pour cette raison, nous sommes venus boire l'expérience de votre pays en la matière", a-t-il déclaré.

Coopération entre l'Angola et le Kenya

L'Angola et le Kenya ont un intérêt commun dans les domaines du commerce, de l'investissement, du pétrole et du gaz, des minéraux, de l'enseignement supérieur, de la science, de la technologie et de l'innovation, de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie bleue.

Dans le cadre bilatéral, les deux pays ont un protocole d'accord de coopération en matière de genre et d'autonomisation des femmes et un autre en matière d'administration et de justice.

Les Angolais et les Kényans entretiennent des relations amicales depuis 1961, une période antérieure à l'indépendance de l'Angola, proclamée le 11 novembre 1975.

Les relations entre les deux pays ont atteint leur point culminant en 2012 avec la signature de quatre instruments juridiques.

Il s'agit de l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, ainsi que du Mémorandum d'accord sur les consultations politiques.

La liste est complétée par l'Accord sur la création de la Commission bilatérale et l'Accord pour l'exploitation des services aériens, dans le domaine des transports.