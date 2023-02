Afrique: Tirage phase de poule CAN U17 " ALGERIE " 2023 - Le Sénégal tombe sur les cadets algériens

Le Sénégal connait ses prochains adversaires des phases de groupe de la CAN U17 2023 qui se déroulera du 29 avril au 19 mai prochain. Le tirage au sort effectué ce mercredi, a placé les Lionceaux dans le groupe A de l'Algérie, pays hôte du tournoi mais aussi des cadets du Congo et du Somalie. Le tirage a ressorti de gros duels dans les quatre poules en compétition.

La Confédération africaine de football a procédé ce mercredi au tirage au sort des phases de groupe de la prochaine CAN U17 prévue du 29 avril au 19 mai prochain dans les villes d'Alger, Constantine et Annaba qui accueillent actuellement le Championnat d'Afrique des Nations 2022. Le Sénégal sera logée dans le groupe A.

Les Lions cadets vont croiser le fer avec l'Algérie, pays hôte du tournoi, le Congo, absent des trois dernières années et la Somalie qui va à sa première participation de son histoire.Le groupe B regroupera le Nigéria, demi-finaliste de la précédente édition, le Maroc, éliminé en phase de groupes en 2019, l'Afrique du Sud, absente des deux précédentes éditions et la Zambie.La poule C, restera sans doute la plus relevé et mettra aux prises le Cameroun, tenant du titre, le Mali, sacré en 2015 et 2017, le Burkina Faso, vainqueur de l'édition 2011 et le Soudan, néophyte dans cette compétition .Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs 3e toutes poules confondues accéderont aux quarts de finale.

Les quatre demi-finalistes valideront leur billet pour la Coupe du monde U17 qui se jouera du 10 novembre au 2 décembre 2023 au Pérou.

Les groupes de la CAN U17 :

Groupe A : Algérie, Sénégal, Congo, Somalie.

Groupe B : Nigeria, Maroc, Afrique du Sud, Zambie.

Groupe C : Cameroun, Mali, Burkina Faso, Soudan du Sud.