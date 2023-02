Cote d'Ivoire: Assainissement de l'environnement scolaire - Un fumoir démantelé au lycée 2 de Bouaflé

Après la sensibilisation, place à la répression. Des actions de démantèlement de fumoirs situés non loin de certains établissements scolaires ont eu lieu du 27 au 29 janvier 2023.

A Bouaflé, un fumoir installé dans un bâtiment inachevé, jouxtant le lycée moderne 2, a été détruit par les forces de l'ordre avec l'appui de la communauté éducative. Comme cet établissement, de nombreux autres ont été identifiés, notamment dans le district d'Abidjan.

Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation entend intensifier ses actions et traduire devant les juridictions toutes les personnes concernées ou qui se rendraient coupables.

Depuis sa prise de fonction à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Pr Mariatou Koné multiplie les actions en vue d'une école de mérite et de qualité, dans la transparence et l'équité.

Pour se donner les moyens d'y arriver, elle a initié en 2021 les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation afin de co-construire un nouveau pacte social centré sur l'excellence.

Pour rappel, au nombre des actions et recommandations de ces assises se trouve l'assainissement de l'environnement scolaire afin de permettre aux élèves et enseignants de travailler dans des cadres adéquats et paisibles.

De ce fait, le ministère touche du doigt les réalités. Comme l'on peut le constater, la question des congés anticipés est désormais aux calendes grecques. L'autre défi est celui des fumoirs et débits de boissons installés à proximité des écoles.

S'agissant de ces derniers, la première responsable de l'école ivoirienne entend mettre tout en œuvre, en liaison avec les forces de défense et de sécurité, les collectivités, les organisations de la société civile et les populations, afin de débarrasser définitivement les établissements concernés de ces nids qui ont un impact négatif sur le système éducatif.

Elle invite, par ailleurs, les directeurs régionaux, les inspecteurs de l'enseignement et les chefs d'établissement à une plus grande rigueur dans l'exercice de leurs fonctions.