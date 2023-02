Madagascar: Plume de P - Bénie soit la pluie

C'est la saison des pluies, la terre se gorge à nouveau de ce qui lui est le plus vital, l'eau.

La nature se revivifie! Tout autour de nous, les paysages reprennent les couleurs de la renaissance et, partout où ils peuvent se frayer un chemin, les fleurs s'épanouissent aux regards des passants. Profitons de cette saison bénie et de tout ce qu'elle apporte, comme les fruits et légumes qui abondent sur les étals. Ne gaspillons pas l'eau qui nous tombe du ciel et autant que faire se peut, récupérons et utilisons-la.

La pluie est capitale pour notre survie et c'est avec impatience que tous les ans, nous l'attendons. Mais elle se fait de plus en plus rare et, même parfois, elle se joue de nous et nous devons subir des périodes de sècheresse. Doit-on lui en vouloir pour autant ? Certainement pas car c'est elle qui aurait plutôt quelque chose à nous reprocher !

Depuis que nous avons des experts et des gouvernants, tous aussi intelligents les uns que les autres, rares sont ceux qui ont une vision sur l'avenir, ils agissent à leur convenance. Quant aux autres, l'avenir ne fait pas partie de leurs priorités ils vivent au jour le jour avec ce qu'on leur met sous la main.

Et c'est ainsi que fut narguée la quasi-totalité de l'eau qui nous est tombée du ciel. Pourquoi la pluie nous ferait-elle encore des faveurs ?

Souhaitons que tous nous nous réveillons et devenons conscients des enjeux. Que le ciel ne nous tienne pas rigueur de toutes nos inepties et que la pluie inonde de vie toute notre planète !