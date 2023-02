Sénégal: Souleymane Bachir Diagne, membre associé de l'Académie du Royaume du Maroc et membre titulaire de l'ANSTS

Dakar — L'Universitaire sénégalais, Souleymane Bachir Diagne, a été nommé récemment membre associé de l'Académie du Royaume du Maroc et membre titulaire de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), a appris l'APS.

"J'ai le plaisir de vous informer que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Protecteur de l'Académie, vous a nommé membre associé de l'Académie du Royaume du Maroc", lit-on dans le courrier adressé au Pr Diagne par le Secrétaire perpétuel de l'Académie marocaine, Abdeljalil Lahjomri.

Dans ce document dont l'APS a pris connaissance, il a rappelé que "dans le cadre du renouvellement" de l'Académie, Souleymane Bachir Diagne avait été "sollicité" pour que sa nomination "en tant que membre associé de cette institution soit soumise à la commission provisoire de sélection".

L'Académie royale est présentée comme "une institution scientifique, nationale, supérieure, de référence chargée de contribuer au progrès intellectuel, scientifique et culturel du Royaume".

"Elle œuvre également, à la lumière des références constitutionnelles et des orientations générales de l'Etat, à faire connaître les composantes de l'identité nationale, à travers ses constituants et ses affluents et à diffuser les valeurs et les principes universels, visant l'instauration d'un dialogue fructueux entre les cultures et les civilisations", lit-on sur son site.

Dans son courrier, Abdeljalil Lahjomri souligne que la nomination de Souleymane Bachir Diagne, Professeur de philosophie et de français à l'université Columbia (New York), "contribuera sans aucun doute au rayonnement intellectuel de l'Académie".

L'Universitaire sénégalais a été également nommé membre titulaire de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANTSSA).

"L'Assemblée générale de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANTSSA), réunie en session ordinaire, le 21 janvier 2023, a accepté, l'admission de Souleymane Bachir Diagne en qualité de membre titulaire, relevant de la Section sciences sociales et humaines", indique le courrier adressé au Pr Diagne.

L'ANSTS a pour rôle "d'assister, de conseiller l'Etat sénégalais (gouvernement, institutions publiques et privées, ... ) dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de science et technologie".

Elle encourage la recherche scientifique, initier, impulser et développer des programmes dans les domaines de la science et de la technologie ; aider à la promotion et à la valorisation des résultats de la recherche et facilite les échanges avec les organismes similaires

L'académie décerne des prix et récompenses à des personnes qui se sont distinguées par leurs travaux, suscite des vocations scientifiques auprès des jeunes et des femmes et contribue au développement de la culture scientifique et au rapprochement entre science et société.

Le philosophe Souleymane Bachir Diagne est également membre de l'American academy of arts and sciences (l'Académie américaine des arts et sciences) en reconnaissance de ses travaux universitaires, et membre associé de l'Académie royale de Belgique.