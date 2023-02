Soudan: La réunion conjointe du CSTdu Cabinet approuvent le budget de l'État pour l'année 2023

Khartoum — La réunion conjointe des Conseils de souveraineté de transition et du Conseil des ministres, présidée par le président du CST, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a approuvé mercredi, le budget général de l'État pour l'année fiscale 2023 et les lois et modifications qui l'accompagnent.

Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr. Jibril Ibrahim, a déclaré dans un communiqué de presse que l'approbation du budget et des lois qui l'accompagnent permettent au ministère des Finances d'avoir compétence sur les deniers publics et que des décisions suivront pour autoriser les dépenses budgétaires.

Le Dr Jibril Ibrahim, a annoncé que le budget porte des nouvelles prometteuses de dépenses importantes pour l'éducation, la santé, l'eau et les soins sociaux en plus de créer 50 000 opportunités d'emploi pour cette année.

Il a exprimé son espoir que la stabilité politique sera atteinte afin de permettre l'exécution du budget comme requis.