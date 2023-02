Soudan: Al-Burhan reçoit un message du roi de Bahreïn

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté de transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu mercredi un message écrit de Sa Majesté le roi de Bahreïn, Hamad bin Isa Al Khalifa, traitant du renforcement de la profonde des relations bilatérales et fraternelles enracinées entre les deux pays, et d'activer des domaines de coopération communs.

Cela s'est produit lorsque le président du CST a rencontré dans son bureau au palais républicain le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn, le Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, en présence du ministre des Affaires étrangères par intérim, l'ambassadeur Ali Al -Sadiq.

Al-Burhan, lors de la réunion, a affirmé les liens fraternels et historiques éternels entre les deux pays, soulignant les relations distinguées avec le Royaume de Bahreïn, confirmant son souci d'accroître et d'approfondir la coopération conjointe.

Le ministre bahreïni des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué de presse que "Sa Majesté le roi Hamad bin Isa a affirmé dans son message la force des relations bilatérales et son souci de travailler ensemble afin de les progresser, renforcer et développer vers des horizons plus larges pour répondre aux aspirations des peuples des deux pays. "

Le Dr. Al-Zayani a indiqué que les dirigeants des deux pays visent à réaliser les aspirations des deux peuples frères en termes d'objectifs, de croissance et de prospérité.

Le ministre a ajouté qu'il a transmis les meilleurs vœux et salutations, de Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa, Roi du Royaume de Bahreïn, et de Son Altesse le Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Prince héritier et Premier ministre, au Président du Conseil de souveraineté de transition, pour la bonne santé et le bien-être, et au peuple soudanais frère pour le progrès et le développement.