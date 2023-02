Congo-Kinshasa: A quoi sert la visite d'un Pape dans un pays en guerre ?

Que la RDC soit en guerre avec le Rwanda, cela n'est plus à démontrer et ce constat amer ne souffre plus d'aucune ambiguïté. Des déclarations belliqueuses entre la RDC et le Rwanda et des tensions diplomatiques décriant l'inimitié entre les deux pays ne cessent de pleuvoir sur la place publique, confirmant l'assertion selon laquelle le Rwanda viole officiellement la souveraineté et l'intégrité légales d'un pays indépendant qu'est la RDC.

Par le truchement du groupe M23, un soi-disant groupe rebelle mais qui n'est, en fait, que le truchement à travers lequel le Rwanda s'est mis, à volonté et à répétition à violer l'intégrité territoire de la RDC, rien n'est plus au secret.

Dans un rapport publié en décembre, des experts mandatés par les Nations unies affirment avoir collecté des " preuves substantielles " démontrant " l'intervention directe des forces de défense rwandaises (RDF) sur le territoire de la RDC ", au moins entre novembre 2021 et octobre 2022. (RFI) L'Union européenne a appelé le Rwanda à " cesser de soutenir le M23 ". (Jeune Afrique)

De même, il y a l'interpellation des USA : " Devant l'avancée du M23, le président de la Commission des Affaires Etrangères du sénat américain a demandé à Paul Kagamé d'arrêter de soutenir le M23 : " un mouvement responsable du meurtre des Congolais et des casques bleus ".

L'ambassadeur US aux Nations unies a fait une déclaration similaire : " C'est inacceptable. Les Etats-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre la population la plus vulnérable de la RDC " " (The Monitor-November 22, 2022) Du côté RDC, Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale de la RDC a déclaré, pas trop longtemps que "La guerre au Kivu est le fait du président rwandais" (Le soir) Pour le Président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, " C'est le régime rwandais, avec Paul Kagame à sa tête, qui est l'ennemi de la RDC... ".

La guerre qui fait rage à l'Est du Congo est donc un constat réel.

Des femmes sont constamment violées, des enfants et des adultes démembrés, des villages entiers anéantis ou rayés de la carte avec des populations exterminées ou déplacées, des villes assiégées ou sous la domination rwandaise. "La cité de Kitshanga en territoire de Masisi an Nord-Kivu demeure encore entre les griffes du M23. Les forces armées de la RDC se sont repliées vers Mweso, Burungu et Kiloriwe.

Cependant, malgré toutes ces défaites, Tshisekedi réassure les Congolais." (La Prospérité du 31 janvier 2023).

Quelle farce ! Un message qui entre dans l'oreille d'un sourd. L'Est du Congo est simplement devenu le spectacle d'une désolation sans une fin des hostilités à l'horizon. Curieusement, c'est Paul Kagame qui se sent menacé.

Il rassure "qu'il interviendrait au Congo... Quand vous êtes agressé, vous n'attendez pas les instructions de votre agresseur ou de son protecteur pour savoir comment réagir... " La Prospérité du 31 janvier 2023).

Ce message limpide comme de l'eau à boire devrait pourtant sortir de la bouche de Fatshi bêêêê...

Hélas ! C'est ce Congo, la RDC affaiblie que le Souverain Pontife, le Pape François visite depuis ce mardi, 31 janvier 2023, soit trente-huit ans après la seconde visite du Pape Jean-Paul II en 1985.

Il est venu avec deux messages :

1. Tous les Congolais sont appelés à l'Unité

2. Il appelle à la fin des hostilités à l'Est. Nous trouvons ces deux messages déplacés, mal venus et dépourvu d'essence. Tous les Congolais sont appelés à l'Unité Appeler les Congolais à l'Unité est simplement un affront. Si le très Saint Père ne le sait pas encore :

- Les Congolais restent soudés et compatissent à l'enfer imposé à leurs concitoyens par les pays limitrophes de l'Est : le Rwanda, l'Uganda et le Burundi.

- Les Congolais sont unis et, à cor et à cri, ils dénoncent la guerre venant de ces voisins.

- Les Congolais, par leur unité, dénoncent le projet de balkanisation de leur pays dont le Rwanda, l'Uganda et le Burundi ne sont que le sommet de l'iceberg. Notre Pape devrait savoir qui tire les ficelles de la balkanisation.

Dès lors, inviter les Congolais à l'unité ressemble à un chômeur qui a besoin d'un emploi mais qui ne fait aucun effort pour déposer des dossiers d'emploi, exactement comme une personne qui attend la manne tomber du ciel.

Si le Souverain Pontife veut absolument livrer le message d'unité, nous pensons que les trois pays belligérants ci-haut cités devraient être les destinataires. Car, les Congolais n'oublient pas que leur pays est violé, qu'ils sont en guerre et dont l'ennemi s'appelle le régime du Rwanda. Cette pensée d'un pays violé et assujetti à une guerre injuste sera encore vivante lorsqu'ils recevront l'Eucharistie, la culmination d'une messe grandiose dans un pays en guerre.

Le Pape appelle à la fin des hostilités à l'Est. Ce message de fin des hostilités à l'Est délivré sur le sol congolais évoque une déception sans borne. Les Congolais doivent se poser la question de savoir qui entretient les hostilités à l'Est ? Depuis quand la RDC a violé ne fût-ce qu'un iota d'un territoire voisin pour qu'on nous invite de mettre fin à une quelconque hostilité.

En revanche, le Rwanda, l'Uganda et le Burundi ne cachent pas leurs instincts hégémoniques pour tuer, égorger, violer, décapiter et piller les ressources tant humaines qu'écologique de leur voisin affaibli par des atrocités répétés qu'ils imposent.

Et pour compléter ce tableau macabre, le Président Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi a, inconsciemment, avec une irresponsabilité malveillante ouvert les frontières nationales aux loups en faisant de la RDC pays membres des Etats d'Afrique de l'Est (EAC). La preuve en est que tous les pays ennemis du Congo (Rwanda, Uganda, Burundi) disposent des brigades dans le Congo alors que ce dernier ne dispose même pas un soldat de première classe dans aucun pays. En dernière minute nous apprenons que "les officiers rwandais membres de la force de l'EAC sommés de quitter le pays... " (Serge Ouitone, Afrik.com/ 31 janvier 2023) ; ce qui n'étonne personne car même les enfants de la rue savent que le pays est infiltré par le Rwanda jusqu'à la moelle épinière. Nous disons ainsi, au Révérend Saint Père, le Pape François, ce qui suit : 1. Le Congo est en guerre, tout comme l'Ukraine est en guerre, bien qu'à des proportions destructives différentes.

2. Que cette guerre imposée au Congo a déjà réclamé, depuis 1996 pas moins de 6 millions d'âmes des innocentes.

3. A quoi servira la visite d'un Pape dans un pays en guerre si c'est pour simplement servir l'Eucharistie à un groupe des Chrétiens bien déterminés ?

4. Est-ce que le Pape de Rome peut-il visiter l'Ukraine maintenant qu'elle est sous la pluie des bombes russes ? Or par extrapolation, la RDC est aussi sous la pluie, pour ne pas dire sous l'incursion massive du M23 et autres groupes rebelles et belliqueux financés par nos voisins de l'Est et dont les conséquences sont ci-haut évoquées.

5. S'il y a quelque chose conséquente émanent de cette visite, c'est le fait d'avoir accordé une nième opportunité au régime des jouisseurs de DETOURNER des fonds, donc de VOLER pour s'enrichir davantage.

Car, les chiffres à la banque nationale sortiront exorbitants, plus exorbitants encore.

Là où l'on aura dépensé 30 millions pour un accueil solennel du Pape, il ne sera pas étonnant pour ces jouisseurs de multiplier des zéros pour en faire 300 millions Bon séjour tout de même au Congo, Révérend Très Saint Père.

Nous sommes le premier vous vous dire que notre joie aurait été plus tôt intense si vous avez consacré ce temps à convaincre les Anglo-Saxon de ne pas entêter le Rwanda et sa clique et laisser la RDC en paix.